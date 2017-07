Jezdili do práce na kole. Mohli vyhrát elektrokolo

Jihlava – Do práce na kole. To je akce, která se uskutečnila v krajském městě po celý květen. Do práce na kole jezdili také zaměstnanci firmy Bosch Diesel v Jihlavě, a to jak přímo z domu, tak i v kombinaci s veřejnými prostředky.

V letošním roce se do cyklosoutěže zapojilo 180 zaměstnanců, kteří sestavili celkem 73 cyklotýmů. To je o 56 nových jezdců a 30 týmů více než v předcházejícím roce. Firmě se tak i letos povedlo zapojit co nejvce jezdců a vytvořit co nejvíce cyklotýmů. Firma proto i letos získala ocenění za první místo v kategorii Cyklozaměstnavatel Jihlavy. Zaměstnanci jezdili na kole pravidelně každý den a v době akce urazili celkově na cestě do práce 50 340 kilometrů. Tato vzdálenost představuje například pětinásobe vzdušné vzálenosti mezi Jihlavou a Mexikem. A jak vypadaly celkové výsledky vnitrofiremní cyklistické soutěže? V kategorii mužů najel nejvíce Michal Strejček (3 156 km), v kategorii žen byla nejúspěšnější Jitka Křížová (1 549 km). V kategorii cyklotýmů byl nejlepší tým „Cobram team“ ve složení Petr Šlechtický, Josef Vítů, Stanislav Cihlář a Petr Vesecký. Tento tým společně najel skvělých 6 703 kilometrů. „Získané ocenení Cyklozaměstnavatel Jihlavy jasně doakzuje, že náš vlastní příspěvek ke zlepšení životního prostředí může prospět nejen našemu zdraví, ale zároveň i celému regionu Vysočiny a městu Jihlavě,“ shrnul Ralph Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel. Firma se do akce zapojuje od roku 2013. Titul Cyklozaměstnavatel Jihlavy získala firma poprvé v roce 2013, v roce 2014 pak navíc také titul Cyklozaměstnavatel České republiky. Na účastníky čekala celá řada drobných věcných darů, cyklodresy a možnost zasoutěžit si o nové elektrokolo Bosch. (PI)

Autor: Jana Kodysová