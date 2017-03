Jihlava má podle Babiše řešit zimní stadion. Dotaci neslíbil

Jihlava – Jihlava by měla dát do pořádku Horácký zimní stadion. Stav sportoviště, které je sídlem legendárního hokejového klubu Dukla Jihlava, označil ministr financí Andrej Babiš (ANO) po včerejší prohlídce za ostudu.

Horácký zimní stadion.Foto: Deník/archiv

Podle něj by měl na investici v řádu stovek milionů korun přispět městu třetinou kraj a stejným dílem i stát. Babiš ale státní dotaci radnici neslíbil s odůvodněním, že to už je otázka pro novou vládu. Jihlava by si podle něj mohla peníze také půjčit.

Debaty o potřebě investic do zchátralého stadionu se v Jihlavě vedou řadu let. Hnutí ANO je ve vedení města od loňského listopadu, kdy obsadilo místa po odvolaných radních ODS a Fora Jihlava. Radniční koalici tvoří ANO s ČSSD a lidovci.

Horácký zimní stadion byl otevřen v roce 1956, zastřešení získal v šedesátých letech. Radnice teď zvažuje několik variant řešení, od opravy přes stavbu multifunkční haly na stejném místě po vybudování stadionu na kraji města. Vedení města si naposled dalo za cíl vybrat konečnou variantu zjara, víc hlasů bylo zatím pro ponechání stadionu v centru. „Momentálně se zpracovávají studie, kde se dělají finanční analýzy všech možností, které jsou," řekl náměstek primátora za ANO Radek Popelka.

„Já na první poslech říkám, že by se to mělo postavit na zelené louce," řekl Babiš. Podotkl, že v centru Jihlavy je problém s parkováním, hokejový klub by se navíc kvůli rekonstrukci musel přestěhovat do jiného města.