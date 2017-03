Jihlava opraví Telečskou ulici i přes nesouhlas SVAKu. Začít by se mělo v květnu

Jihlava – Po letech diskuse o tom, komu přísluší oprava jihlavské Telečské a Wolkerovy ulice, se jihlavská radnice s hejtmanstvím dohodla ulice opravit společnými silami.

Kostky mizí. Hlučné kostky vystřídá asfalt. Ten má v ulicích ležet do konce roku. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vyskytl se ale ještě jeden zádrhel, a tím je nesouhlas s akcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), který se hlásí k tomu, že je vlastníkem vodovodů a kanalizace pod ulicemi. Jihlava před lety ze SVAKU vystoupila, avšak doposud nedošlo k majetkovému vypořádání. SVAK proto s Jihlavou odmítá uzavřít dohodu o tom, že když jihlavská radnice zrekonstruuje vodovod a kanalizaci v Telečské a Wolkerově ulici za své, bude její.

„My jsme v minulosti smluvně deklarovali ochotu spolupracovat na investičních akcích s Jihlavou, ale bohužel nebyly dodrženy podmínky, které byly domluveny, a ani některé podmínky stavebního povolení. To jsou ty důvody, proč jsme se rozhodli na žádnou další spolupráci nepřistoupit," řekl k odmítavému stanovisku SVAKu předseda jeho představenstva Roman Fabeš, který je zároveň starostou Telče. Jako příklad takové akce zmínil Sráznou ulici. Zároveň ale dodal, že se SVAK případným jednáním nebrání, ale musí se dodržovat smluvené podmínky. „Abychom my dodržovali to, co slíbíme, a druhá strana se k tomu stavěla tak, jak se k tomu staví, to prostě takhle dělat nelze," podotkl Fabeš.

Jihlavská radnice zdůrazňuje, že SVAK nehájí zájmy obyvatel Jihlavy. „Od vystoupení Jihlavy ze SVAKu SVAK zainvestoval do toho majetku asi dva a půl milionu korun a Jihlava asi dvě stě padesát milionů korun. Ty trubky jsou naše, jenom nám ještě nebyly vydány," poznamenal náměstek jihlavského primátora pro úsek správy majetku města Jaromír Kalina.

Podle něj je situace jednoznačná. „Máme platné stavební povolení, které jsme získali, když Jihlava ještě ve SVAKu byla, takže nic nebrání tomu, abychom trubky vyměnili," dodal Kalina. Ten ve svém dřívějším vyjádření přirovnal přístup SVAKu k majetku v Jihlavě k vybydlení domů. Podle něj chce SVAK přinutit Jihlavuk tomu, aby mu při vypořádání odpustila čtvrt miliardy korun za užívání majetku Jihlavy.

Oprava Telečské a Wolkerovi ulice by mohla začít v květnu. Město zafinancuje kanalizaci, vodovody, chodníky, osvětlení i parkovací stání, kraj udělá povrchy. Hlučné kostky vystřídá asfalt. Ten má v ulicích ležet do konce roku. Poté kraj předá silnici městu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ