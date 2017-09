Jihlava se ve filmových titulcích asi neobjeví

Jihlava - Na záříjovém zasedání jihlavští zastupitelé opět hovořili o možnosti poskytnutí dotace z rozpočtu města Jihlavy na celovečerní debut Chvilky začínají režisérky Beaty Parkanové z Vysočiny.

V návrhu dotace filmaři žádali o podporu ve výši 150 tisíc korun. Za finance nabízeli zastupitelům propagaci Jihlavy v titulcích a například i světovou premiéru v Jihlavě. To asi ale zastupitelům nestačilo, dotaci totiž neodsouhlasili.



„Je mi to líto a mrzí mne to. V červnu nás sami zastupitelé vyzvali, ať se ještě jednou přihlásíme a pošleme upravenou žádost znovu. Dali nám tak naději a nezávazný slib,“ posteskla si režisérka filmu Beata Parkanová. O poskytnutí dotace jihlavští zastupitelé poprvé hlasovali už v červnu. Před nimi ji osobně obhajovala režisérka společně s producentem filmu Viktorem Taušem. Zastupitelé dotaci v červnu sice neschválili, ale doporučili filmařům, aby žádost upravili a předložili ji k hlasování na dalším zasedání.



„Ani se nedivím, že se v Jihlavě filmy moc netočí. Filmaři si dobré i špatné zkušenosti mezi s sebou říkají. Raději si vybírají města, která jim vychází vstříc,“ dodala režisérka s tím, že na producentovi záleží, zda se Jihlava nakonec objeví ve filmových titulcích či nikoliv.



Ještě před druhým neschválením dotace zastupitelé dokonce hlasovali o upravených částkách. „Film je něco co neodezní za jeden den. Je to hodnota, která může dlouhodobě nést znak města Jihlavy. Navrhuji částku dotace ve výši 100 tisíc korun,“ přimlouval se za podpoření filmu zastupitel David Beke (ODS). Zastupitel Miroslav Tomanec (Forum Jihlava) chtěl filmařům darovat jen menší symbolickou částku. Navrhoval deset tisíc korun.

Na zářijovém zasedání se zastupitelé mezi sebou tázali po mnoha otázkách. Jak moc půjde ve snímku vidět město Jihlava. Zda ve filmu budou souvislosti s krajským městem.Řešili také otázku, zda se ještě po deseti letech bude na film někdo dívat. Na některé otázky by jim filmaři určitě dokázali odpovědět, ale podruhé už na zasedání nepřišli.



Snímek Chvilky filmaři v krajském městě točili poblíž centra na začátku června. Vybrali si jihlavský dům v Čajkovského ulici, který bude ve filmu patřit matce hlavní hrdinky. Tou je Anežka, kterou ztvárňuje herečka Jenovéfa Boková. Do role matky režisérka obsadila Alenu Mihulovou. Filmový štáb točil také v budově jihlavského Domu zdraví a v okolí Měřína.



Děj připravovaného filmu se bude skládat z několika chvilek, které Anežka prožívá s různými osobami. Snímek by se měl objevit v kinech koncem roku 2018.