Jihlaváci budou pátrat po možnostech jihlavské totožnosti

Jihlava – Náročná rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě za 83 milionů korun vyřadí na osm měsíců jednu z klíčových dopravních tepen. Vyžádal si to stav mostu. Stavební práce totiž musí s ohledem na napjaté termíny probíhat za úplné uzavírky komunikace. Začít by se mělo už v březnu 2018, pokud však dovolí počasí, už v únoru 2018. Auta budou znovu vpuštěna na most nejpozději v listopadu 2018.