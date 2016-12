Jihlavská MHD pohledem náměstků primátora města

Jihlava – Deník položil několik otázek týkajících se rozvoje městské hromadné dopravy (MHD) v Jihlavě náměstkům primátora.

Ještě než se 15. listopadu definitivně rozpadla radniční koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL a Fora Jihlava, odpověděl na dotazy Jaroslav Vymazal (ODS), který měl dopravu ve městě na starosti. Po něm pak tento resort přebrala nová náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO). I jí tedy Deník položil stejné otázky jako Jaroslavu Vymazalovi. V plném znění přinášíme odpovědi obou, lze tak porovnat, jaké názory na MHD oba politici mají.

1) Budete prosazovat, aby město výrazněji (než doposud) investovalo do faktického zkvalitnění MHD i v autobusovém provozu? Například na lince číslo 6 byl údajně požadavek, aby se při prodloužení trasy zachovala obslužnost linky pouze pomocí jednoho vozu a nezvyšovaly se náklady oproti minulému vedení linky (v trase městské nádraží - Masarykovo náměstí).

Mayerová: Kvalitní MHD je dle mého názoru páteří městského dopravního systému a rozhodně se budu snažit, aby investice tímto směrem bylo vidět. Na druhou stranu by bylo nefér nezmínit, že město do MHD investuje průběžně.

Například se rekonstruují zastávky na bezbariérové, v současné době máme už více než polovinu takto upravených zastávek. Město dále buduje i zcela nové zastávky MHD, naposledy třeba od 1. prosince zprovozněná zastávka Fibichova a připravují se další – ulice Hradební u brány Matky Boží a přesun zastávek u dopravního podniku.

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) připravuje projekt Inteligentních zastávek a díky novému programovému období bude DPMJ pořizovat nové trolejbusy i autobusy.

Co se týče linky číslo 6, jejím cílovým stavem není stávající trasování. Tím je na jedné straně obsluha Vrchlického ulice trolejbusovou linkou s vyšší frekvencí spojů a na druhé straně obsluha centrálního dopravního terminálu v budoucí podobě většinou trolejbusových a autobusových linek MHD.

Vymazal: V příštím roce se zvyšuje úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD ze strany města vzniklá v souvislosti se zavedením nových linek 31 a 32. V případě linky 6 byla základní požadavek na zachování obsluhy pouze jedním vozidlem a obdobných nákladů. Po vybudování trolejové trati na prodloužené části ulice Vrchlického v příštím roce bude upraveno linkování MHD s tím, že provoz vozů v tomto úseku výrazně vzroste. Město stále rekonstruuje zastávky na bezbariérové, v současné době máme už více než polovinu takto upravených zastávek. Budujeme nové zastávky – ulice Žižkova, ulice Hradební, dopravní podnik a jiné. Připravujeme projekt Inteligentních zastávek. Díky novému programovému období bude Dopravní podnik města Jihlavy pořizovat nové trolejbusy i autobusy.

2) Proč myslíte, že zastupitelstvo jako celek není ochotné uvolnit výrazně vyšší množství financí na to, aby byla jihlavská MHD co nejkvalitnější ve všech směrech? To znamená mimo jiné zavedení skutečně maximálně ztaktovaných jízdních řádů i na autobusových linkách, výrazné zkvalitnění PR dopravního podniku, což bylo mimo jiné slibováno již před jarními změnami v MHD, a další zlepšení, třeba včetně zavedení možnosti obsluhovat Jihlavskou kartu pomocí internetu – kupříkladu zaplacení časové jízdenky nebo dobytí elektronické peněženky přes internet? Kvůli chybějícímu PR dopravního podniku také stále chybí tolik nutný soustavný "přímý kontakt" dopravce s veřejností.

Mayerová: Město do své MHD v minulosti investovalo velký objem prostředků. Jen v posledních deseti letech pořídilo 27 nových trolejbusů za téměř 250 milionů korun, dvacet autobusů za sto milionů korun, upravilo desítky zastávek nebo zavedlo preferenci MHD na semaforech.

Problémem MHD je nedostatečné využití potenciálu realizovaných investic. Jihlava byla prvním krajským městem s takřka bezbariérovou MHD, má po Hradci Králové nejmladší vozový park trolejbusů a jeden z největších podílů CNG autobusů. Přesto město svoji MHD nijak významně nepropaguje, stránky dopravního podniku jsou deset let staré, jízdenku si ve voze dosud nekoupíte přes SMS, natož platební kartou.

Funkční systém MHD ale musí mít takovou podobu, aby to místní i přespolní motivovalo nechat auto doma nebo na kraji města a do centra pokračovat pohodlně trolejbusem. To je totiž jeden z předpokladů pro vyřešení vzrůstající dopravy ve městě.

Taktování jízdních řádů není otázka financí, ale nastavení provozně-technických parametrů linek MHD. V případě autobusových linek je ztaktování složitější než u trolejbusů. Například na financování ztráty z provozu u linky 12 se podílí statuární město Jihlava, Malý a Velký Beranov, Kraj Vysočina, firmy Jipocar, Automotive Lighting, městys Štoky a jejich požadavky jsou často protichůdné. I proto má linka 12 několik různých variant tras. Dalším problémem je různá četnost spojů i u linek 3 a 5. Na složité koordinaci jednotlivých linek pracujeme.

DPMJ začíná pracovat na nastavení strategie komunikace s veřejností. Budu se snažit, aby to bylo v dohledné době i vidět.

Vymazal: Taktování jízdních řádů není otázka financí, ale nastavení provozně-technických parametrů linek MHD. V případě autobusových linek je ztaktování složitější než u trolejbusů. Například na financování ztráty z provozu u linky 12 se podílí statuární město Jihlava, Malý a Velký Beranov, Kraj Vysočina, firmy Jipocar, Automotive Lighting, městys Štoky a jejich požadavky jsou často protichůdné. I proto má linka 12 několik různých variant tras. Dalším problémem je různá četnost spojů i u linek 3, 5 a 12. Na složité koordinaci jednotlivých linek pracujeme. DMPJ začíná spolupracovat s marketingovým poradcem, který nastaví strategii komunikace s veřejností.

3) Kdy se v ulicích objeví alespoň na nejfrekventovanějších zastávkách slibované "inteligentní" označníky – označníky s automatickým zobrazováním příjezdu spojů na zastávku?

Mayerová: Předpokládáme v roce 2018 v souvislosti s čerpáním dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Už nyní jsou ale k dispozici údaje o poloze všech vozidel MHD v reálném čase na dispečinku dopravního podniku. Vhodnější, avšak dosud neuvažovanou možností, by tak mohla být třeba chytrá aplikace. Ta by mohla většinu cestujících s vlastními chytrými telefony informovat o spojích, jejich zpoždění či třeba o zůstatku finančních prostředků na Jihlavské kartě.

Vymazal: Předpokládáme v roce 2018 v souvislosti s čerpáním dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

4) Proč není veřejnost dostatečně informována o všech změnách a novinkách v MHD prostřednictvím vlastních zdrojů – tedy zejména prostřednictvím dopravního podniku a případně i prostřednictvím magistrátu? Jedná se o chybějící informace přímo ve vozech MHD, na zastávkách v podobě informačních plakátů, případně pomocí dalších sdělovacích kanálů. To je ovšem také přímý důsledek absentujícího PR pro MHD. Jak toto budete chtít zlepšit?

Mayerová: Veřejnost je o změnách informována prostřednictvím informačních kanálů města Jihlavy. Nové linky 31 a 32 a změna linky 6 byly prezentovány na kulatém stole k dopravě již 24. února 2016, dále i v rámci akcí k evropskému týdnu mobility v polovině září, v Novinách jihlavské radnice, tisková zpráva byla prezentována regionálnímu tisku, informace byly prezentovány na oficiálních webových i facebookových stránkách města a samozřejmě i na webu dopravního podniku. O zavedení expresních linek byli informováni zaměstnavatelé s prosbou o předání informaci svým zaměstnancům.

I přesto ale dopravní podnik bude na vylepšení informovanosti o svých aktivitách dále pracovat.

Vymazal: Veřejnost je o změnách informována prostřednictvím informačních kanálů města Jihlavy. Nové linky 31 a 32 a změna linky 6 byly prezentovány na kulatém stole k dopravě 24. února 2016, v Novinách jihlavské radnice, tisková zpráva byla prezentována regionálnímu tisku, informace byly prezentovány na oficiálních webových i facebookových stránkách města. Na vylepšení informovanosti o aktivitách dopravního podniku bude pracovat marketingový poradce.

5) Máte informace, proč nebyly ještě před okamžikem spuštění podzimních změn a novinek k dispozici veškeré informace s dostatečným a ideálně několikatýdenním předstihem, tedy včetně například schématu nového linkového vedení (i ve vozech) v podobě informačních plakátů? Bylo v tomto směru vše v pořádku, nebo budete usilovat, aby se příště vše odvíjelo jinak?

Mayerová: Dle mých informací je zde snaha připravené změny co nejrychleji uvádět do provozu i za cenu toho, že informovanost není několikatýdenní. DPMJ informoval o změnách jízdního řádu čtrnáct dní předem prostřednictvím svých webových stránek i v papírové podobě na prodejnách jízdenek. Na zastávkách MHD tyto informace nemůžou být zveřejněny dříve, než v den platnosti.

Změny v systému by se však neměly trousit – pouze ve výjimečných případech. Měly by přicházet ideálně jednou za rok jako ucelený soubor promyšlených opatření. Dílčí změny činí systém nepřehledný, navíc pokud nejsou využity všechny možnosti pro informování cestujících.

Vymazal: Snahou je připravené změny co nejrychleji uvádět do provozu i za cenu toho, že informovanost není několikatýdenní. Pokud by totiž byla, na oznámené změny obyvatelé zapomenou a stejně by bylo potřeba o změnách znovu informovat s několikadenním předstihem. Dopravní podnik informoval o změnách jízdních řádů čtrnáct dní předem prostřednictvím svých webových stránek i v papírové podobě na prodejnách jízdenek. Na zastávkách MHD tyto informace nemůžou být zveřejněny dříve, než v den platnosti.

6) Proč nevznikla podle návrhové části dopravního průzkumu linka 41, která měla propojit centrum města s průmyslovou zónou v Hruškových Dvorech? Vznikem této linky by se "pročistil" jízdní řád linky 4, jejíž spoje by pak mohly jezdit v pravidelném taktu a linka by pro cestující byla přehledná – bez různých možných zajížděk do různých částí průmyslové zóny v Hruškových Dvorech. Zasadíte se o vznik této linky?

Mayerová: Expresní linka 41 nebyla dosud zavedena právě pro neexistenci zastávek na Průmyslové ulici a pro nesouhlas policie s provizorní úpravou. Nicméně v roce 2017 by snad mělo dojít k dostavbě chodníků v jižní části Průmyslové ulice, a tak bude možné o novém expresu uvažovat. Zkušenosti z téměř dvouměsíčního provozu expresů k Bosch Diesel jsou totiž pozitivní.

Vymazal: K dispozici nejsou zastávky v průmyslové zóně, na kterých by linka měla zastavovat. Zavedení linky je podmíněno ze strany dopravního inspektorátu Polici e ČR zbudováním zastávek. Také diskutujeme s Krajem Vysočina o možnostech nahrazení obsluhy Heroltic namísto MHD veřejnou linkovou dopravou. Ušetřenými náklady na obsluhu Heroltic je možné zavést dostačený interval obsluhy průmyslové zóny Hruškovy Dvory.

7) Proč se nepřistoupilo na ztaktování jízdních řádů linek 3 (původně 36) a 12 tak, aby jezdily například v oblasti Bedřichova a Královského vršku v pravidelných prokladech? Pak by jízdní řády byly i snadno zapamatovatelné jako u trolejbusových linek. Zlepší se to pod Vaším vedením?

Mayerová: Proložení jízdních řádů linek na Sokolovské ulici a zavedení taktu je aktuálním tématem pro zlepšení služby MHD v oblasti Bedřichova. Všechny tři linky na Sokolovské ulici sice jezdí v různé frekvenci a různě dlouhé trasy, což může pro sestavení jízdních řádů znamenat jisté komplikace, nicméně snahou by měla být co největší pravidelnost spojů. Určitě se tím budu zabývat. A jestli to bude lepší, to budou muset posoudit jiní.

Vymazal: Odkázal na odpověď u otázky číslo 2.

8) Proč se nevylepšil jízdní řád linky 5, aby se některé časové polohy sjednotily do pravidelných taktů – v pracovní dny zcela pravidelných 60 minut v sedle a zcela pravidelných 30 minut ve špičkách, tak jak kupříkladu stojí v návrhové části loňského dopravního průzkumu? Budete o návrhu na stoprocentní ztaktování spojů uvažovat?

Mayerová: Pro obsluhu okrajových částí města je klíčová efektivita spojů. Dopravní podnik v současnosti disponuje pouze dvěma poruchovými minibusy, navíc v úpravě nevhodné pro provoz ve městě. Pokud by se počet provozně výhodnějších minibusů rozšířil, bylo by možné uvažovat s vyšší frekvencí spojů do okrajových částí města.

Rozsah provozu na zmíněné trase však, dle mých informací, odpovídá požadavkům osadního výboru ve Zborné.

Vymazal: Rozsah provozu odpovídá požadavkům osadního výboru ve Zborné.

9) Proč se u linky 7 nezlepšil jízdní řád tak, aby její spoje jezdily opravdu celý pracovní den v pravidelném taktu 60 minut? Nyní jezdí sice v podstatě každou hodinu, ale ne v pravidelném taktu. Nemyslíte, že by stoprocentní ztaktování spojů na lince bylo přínosem například i v souvislosti s možností následné garance přestupů na jiné linky?

Mayerová: Odpověď je shodná s otázkou předchozí s tím, že rozsah provozu odpovídá požadavkům osadních výborů v Popicích, Pístově a ve Vysoké.

Vymazal: Rozsah provozu odpovídá požadavkům osadních výborů v Popicích, Pístově a ve Vysoké.

10) Z jakého důvodu se na lince 6 zavedl uživatelsky zcela nezapamatovatelný jízdní řád, když by se nabízelo při jednom vozidle vypraveném na lince utřídit jízdní polohy spojů alespoň do šedesátiminutového taktu? Nepovažovala byste za vhodnější ztaktování spojů namísto současného nezapamatovatelného jízdního řádu?

Mayerová: Bylo třeba zachovat návaznosti na vlakové spoje u městského nádraží, což bylo podmínkou poskytovatele dotace na rekonstrukci přednádražního prostoru, proto je jízdní řád linky č. 6 přizpůsoben jízdnímu řádu vlaků. Ty jsou nepravidelné, a tak je nepravidelný i jízdní řád linky 6. Z úpravy trasy linky 6 však nevyplynul nárůst cestujících mezi Masarykovým náměstím a městským nádražím, jistým překvapením je ale její využití mezi náměstím a Dolinou.

Vymazal: Bylo nutné zachovat návaznosti na vlakové spoje na městském nádraží.

11) Od kdy bude linka 10 zastavovat také na zastávce Na Brněnském mostě,tedy u City Parku, jako ostatní linky? Proč se k tomu nepřistoupilo už od říjnové změny jízdního řádu linky 10? Nepovažujete za nesmysluplné, aby některá autobusová linka u City Parku zastavovala, ale ostatní trolejbusové a autobusové linky ano, když u linky 10 nejde o žádnou "expresní" linku, nadto tam zastavuje právě i expresní linka číslo 32?

Mayerová: Zastavování linky 10 na zastávce Na Brněnském mostě by bylo jistě systémové řešení. Linka však zahrnuje pouze osm párů spojů v pracovní den, a je tak spíše doplňkovým spojem. Navíc, je nutno zmínit fakt, že přidáním zastávky Na Brněnském mostě bude konečná v Kosově jako pátá zastávka, tedy v dalším tarifním pásmu, což by znamenalo za současně platných tarifů vyšší cenu pro cestující. V každém případě děkuji za podnět.

Vymazal: Na přidání zastávek neevidujeme žádný požadavek ze strany obyvatel Kosova. Relace Masarykovo náměstí – City Park je dostatečně obsloužena trolejbusovou trakcí a linkou 12. Navíc přidáním zastávky Na Brněnském mostě by byla konečná v Kosově jako pátá zastávka, tedy v delším tarifním pásmu, což by znamenalo vyšší cenu pro cestující.

12) Co rozhodlo pro vedení linky 32 z Březinek do průmyslové zóny v Pávově po přivaděči místo původně navrhované varianty trasovat linku přes průmyslovou zónu v Hruškových Dvorech a dále do průmyslové zóny v Pávově? Je podle Vašeho mínění současné vedení linky 32 po dálničním přivaděči dobré řešení?

Mayerová: Původní trasa přes Hruškové dvory byla navržena zpracovatelem dopravních průzkumů. Variantní trasa přes silnici I/38 (po dálničním přivaděči – poznámka redakce) byly navržena odborem dopravy. Po prověření obou variant byly vybrána trasa po I/38, protože je výrazně časově rychlejší, hlavně ve směru k Bosch Diesel. Tato trasa byla prezentována již v únoru na kulatém stolu v DIODu.

Vymazal: Cesta po silnici I/38 (dálniční přivaděč – poznámka redakce) je výrazně časově rychlejší.

13) Kdy se dočkají obyvatelé severních částí města noční linky, která by vedla severojižním směrem a křižovala tak současnou noční trolejbusovou linku N vedenou v ose východ – západ? Tím by se také odstranilo zajíždění linky N k dopravnímu podniku.

Mayerová: Linka N se těší, především o víkendech, poměrně značné oblibě cestujících a ukázalo se, že její zavedení bylo určitě správným krokem. Jihlava tak poprvé v celé historii MHD získala smysluplnou noční MHD. Existují návrhy na další rozšíření noční dopravy. Při návrhu nového trasování linek bude brána v potaz otázka kapacity DPMJ.

Vymazal: Linka N je stále v testovacím provozu. Tato linka je obyvateli města využívaná a budou se řešit další návrhy na její rozšíření. Při návrhu nového trasování linek bude brána v potaz otázka kapacity dopravního podniku.

14) Kdy bude podle Vašeho odhadu uskutečněna výstavba trolejového vedení v ulici Vrchlického od Domu zdraví až po křižovatku s ulicí S. K. Neumanna v Horním Kosově?

Otázka byla položena pouze náměstkyni Mayerové: V ideálním případě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017, popřípadě v prvním čtvrtletí roku 2018. Zpoždění je způsobeno dosud nevyjasněnými podmínkami pro možnost čerpání dotace na výstavbu trolejbusové trati z IROP.

Autor: Petr Šmergl za spolupráce s Danou Křížkovou a Ivanou Holzbauerovou