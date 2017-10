Jihlavská zoologická zahrada se chlubí aligátorem

Jihlava – Koncem září se do jihlavské zoo přistěhovala mladá samice kriticky ohroženého druhu aligátora čínského. Do krajského města Vysočiny docestovala z nizozemské zahrady v Emmenu. Zabydlela se ve velkém teráriu v tropickém pavilonu. Zařadila se tak mezi nové druhy v zoologické zahradě, které přicestovaly už v létě. Úkol mají nováčci relativně jednoduchý, rozmnožit se.

Jihlavská ZOO.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Konečně se nám podařilo získat prvního jedince tohoto velmi vzácného druhu z řádu krokodýli, se kterým se od začátku výstavby nového pavilonu počítalo,“ vysvětlila ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková. Ta také dodala, že nyní čeká zoo velký úkol. Snaha samici aligátora úspěšně spárovat s vhodným samcem.



Aligátoři čínští jsou spolu se známějšími, většími aligátory severoamerickými, jedněmi ze dvou druhů aligátorů. V Číně žijí v subtropickém pásmu, takže jsou relativně chladnomilní a ke svému rozmnožování dokonce potřebují zimní odpočinek při deseti stupních Celsia. Živí se bezobratlými živočichy a rybami a drobnými obratlovci.

Není to jediná novinka, kterou se v posledních měsících může nejnavštěvovanější místo regionu chlubit. V létě přicestovali také psi pralesní, kteří jsou momentálně ve výběhu u australské farmy. „Výhledově sem chceme umístit tasmánské čerty, ale není jednoduché je získat. Proto zatím tento druh, který odpovídá tasmánským čertům, byť z Austrálie nepochází,“ vysvětlila ředitelka jihlavské zoologické zahrady Eliška Kubíková. Jde o dva kluky, sourozence, kteří přicestovali z pražské zoologické zahrady.



Novým členem je také od léta malý hrošík. Jde o jeden a půl roční mládě hrošíka liberijského, což je trpasličí druh hrocha. Do jihlavské zoo cestoval až z dalekého Portugalska a dostal jméno Pedro. V Jihlavě totiž chtějí obnovit chov tohoto druhu, proto si pořídili samečka. Ve svém chovu má zahrada ještě třicetiletou samičkou a její sedmiletou dceru Tofi. Právě s ní by se měl hrošík časem spárovat.