Jihlavské zoo je šedesát let. Její historii přiblíží výstava v Muzeu Vysočiny

Jihlava – Poprvé za šedesátiletou historii jihlavské zoologické zahrady byla překonána hranice 300 tisíc návštěvníků za rok.

Australská farma. Nová zvířata do výběhu u australské expozice. To je plán vedení zoologické zahrady nejen na letošní rok, ale i do budoucna. Zoo letos slaví 60 let existence. Foto: Deník/archiv

Výrazný nárůst zájmu způsobily nové druhy zvířat, nové expozice a v neposlední řadě také příznivé počasí a ekonomická situace. „Prodáno bylo o 17 procent více vstupenek než v doposud nejlepším roce 2014," uvedl Martin Maláč.

V roce 2014 si expozice prohlédlo 285 558 lidí, loni to bylo 334 543, což je téměř o 50 tisíc lidí více.

„Rekord z roku 2014 byl překonán už na začátku září a ještě koncem devátého měsíce byla překročena magická hranice 300 tisíc návštěvníků," uvedl Maláč.

Nejvíce lidí přišlo tradičně během letních měsíců. Cestu do zahrady si v létě našlo přes 150 tisíc lidí.

Jihlavská zoologická zahrada bude letos slavit jubileum – 60 let. Z původního zookoutku v lesoparku Heulos v roce 1957 se stal nejvyhledávanější výletní cíl v Kraji Vysočina.

SKORO VŠECHNO

Oslavy kulatého výročí začnou už začátkem února v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. „Chystáme výstavu s názvem Skoro všechno o zoo, která se uskuteční od 8. února do 2. dubna v prostorách Muzea Vysočiny. Vernisáž bude 7. února," přiblížila už jistou akci k oslavám ředitelka jihlavské zoologické zahrady Eliška Kubíková.

Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavé informace z šedesátileté historie zoologické zahrady a prohlédnou si celou řadu dobových fotografií.

Letos vedení zoologické zahrady neplánuje žádné nové velké expozice. Ředitelka Kubíková však přiznala, že by zahrada ráda získala nové druhy zvířat. Především do výběhu u Australské farmy. „Chceme rozšířit expozice o další australská zvířata. Rádi bychom do našeho výběhu získali vombata a tasmánského čerta.

Zda se to ovšem podaří, to je ve hvězdách," potvrdila ředitelka Kubíková.

Pokud se to podaří, rádi by v zoologické zahradě rozšířili chov krokodýlů siamských v tropickém pavilonu.

Také kočkovité šelmy by se mohly v letošním roce dočkat nových přírůstků.



Tygřici Čintě, které budou letos čtyři roky, by vedení zahrady rádo pořídilo samce. „Už je dospělá, takže bychom chtěli najít vhodného samce tygra sumaterského, který by pomohl rozšířit chov v naší zoo," popsala ředitelka Kubíková.

O mláďata se bude zoologická zahrada snažit také v případě levhartů perských. „Dovezli jsme si geneticky vzácného samce, ale zatím je trochu agresivnější, takže teď ho musíme nejprve trochu uklidnit, abychom zjistili, zda je vůbec vhodný," dodala Kubíková.

Co se týče narozeninových akcí, chce je vedení zahrady konzultovat s jihlavskou radnicí. „Už máme v kalendáriu dva retrodny o prázdninách a rádi bychom udělali i nějaké akce pro veřejnost mimo naší zahradu," uvedla Kubíková.

Pro odbornou veřejnost se potom chystá vlná hromada nejen českých zoologických zahrad.

Jihlavskou zologickou zahradu spravuje město Jihlava, které do ní v minulých letech s podporou evropských fondů investovalo 130 milionů korun. K dalšímu rozvoji by měl výhledově posloužit také areál sousední textilní továrny Modeta Style. Za budovu s pozemky s celkovou rozlohou přes 1,2 hektaru město zaplatí 29 milionů korun.

Kupní smlouvu s majiteli továrny podepsali zástupce města loni 21. prosince. Výroba bude v továrně pokračovat ještě nejméně tři roky, firma bude městu za používané prostory platit nájem.

„Polohou nedaleko centra v sousedství populární jihlavské zoo je areál strategický pro další rozvoj města," uvedl primátor města Rudolf Chloupek.

Záměrů na využití rozsáhlého areálu i budov je několik. „Zoo nutně potřebuje více místa jak pro administrativu a provoz, tak pro expozice, zájem je rovněž na zvýšení úrovně občerstvení. Jihlavě chybí dostupné ubytovací kapacity například pro školní zájezdy, i to by zde dalo řešit. Vzhledem k množství návštěvníků, kteří do zoo přijíždějí, by zde bylo vhodné pracoviště Turistického informačního centra," vyjmenoval některé ze záměrů náměstek primátora pro oblast majetku Jaromír Kalina.

NOVÁ RESTAURACE

„Zoo potřebuje velkou restauraci. Dokážu si představit nějaký samoobslužný bufet. Chtěli bychom to vymyslet tak, aby tam byl celoroční provoz, tedy že by se tam chodilo nejen ze zoo, ale také zvenčí. K tomu by se mohlo připojit i ubytovací zařízení," okomentovala situaci už dříve ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková.

Mezi další záměry patří využití pro mateřskou a základní školu, uvažuje se také o vybudování chybějících kapacit archivu magistrátu. „Jihlava nepochybně potřebuje parkoviště. Zde by bylo vhodné jak pro návštěvníky zoo, tak pro osoby, které pracují v centru města," doplnil Jaromír Kalina. Na seznamu využití jsou třeba i zkušebny pro hudebníky, výstavní prostory nebo půjčovna sportovního vybavení.