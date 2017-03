Jihlavský levhart odcestoval za francouzskou nevěstou

Jihlava – Své druhé narozeniny oslaví Armin, jihlavský levhart sněžný, už ve francouzské zoologické zahradě Doué-la-Fontaine, která se nachází na západě Francie.

Levhart sněžný. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Byl totiž vybrán jako nejvhodnější partner pro francouzskou samici, která je právě v říji. „U vzácnějších druhů zvířat se musí plánovat dopředu, aby chov negeneroval. Zoologické zahrady nemohou samy rozhodovat o rozmnožování těchto zvířat. Plemeno irbis v Evropě vede jeden člověk, který na základě plemenné knihy a rodokmenu doporučuje vhodné partnery, aby chov negeneroval," popsal mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Pro Armina tak nastal čas, aby opustil své jihlavské rodiče a stal se sám rodičem. „Pro zoologickou zahradu je občas potíž vhodně umístit své odchovy. Jsme rádi, že se Armin dostal do špičkové zoologické zahrady," poznamenal Maláč.

Do francouzské zoologické zahrady Armin odjel už v pátek. „Se zvířetem se jede mnohem pomaleji. Musíme na něj brát ohled. Byl přepraven v těsné bedně, aby se cítil bezpečněji," dodal Maláč. Do Francie ho odvezl zoolog jihlavské zoo Jan Vašák. Na místo přijeli ale až v neděli ráno.

Za posledních pětadvacet let se v jihlavské zoo narodilo devatenáct mláďat levharta sněžného. Většina z nich odešla do světa. „Před pěti roky jedno mládě odcestovalo dokonce do Indie. Jihlavské mládě se tak vrátilo do Asie, odkud druh pochází," řekl Maláč.

ZUZANA RODOVÁ