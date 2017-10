Jihlavu příští rok čekají dopravní kolapsy. Oprav bude požehnaně

Jihlava – Nový Brněnský most, Telečská ulice, křižovatka Žižkovy a Rantířovské ulice, mosty na dálničním přivaděči či přípravy na výstavbu sjezdu z přivaděče do ulice Romana Havelky. Tato dopravně vytížená místa v Jihlavě příští rok čekají opravy a u Brněnského mostu i jeho dočasné úplné uzavření. Samozřejmě se to vše výrazně dotkne všech motoristů i cestujících městskou hromadnou dopravou.

„Obyvatelé Jihlavy příští rok objeví kouzlo pěší a cyklodopravy," řekl s nadsázkou a odkazem na možné dopravní kolapsy, které Jihlavu pravděpodobně neminou, náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka (ANO). ČTĚTE TAKÉ: Jánský kopeček ničí sprejeři Už jen uzavření Brněnského mostu způsobí dopravní problémy. Rekonstrukce má začít příští rok na jaře. Pokud v únoru nenapadne sníh, stavební firma zahájí práce ještě v zimě. Železobetonový most postupem času začal zvětrávat a korodovat, do konstrukce totiž zatéká. Opravu má na starosti Kraj Vysočina jakožto jeho majitel. Most vedle nákupního centra City Park je součástí hlavního tahu, který v případě kolapsů na dálnici D1 slouží i jako objízdná trasa a zároveň je také součástí výpadovky z Jihlavy ve směru na Velké Meziříčí či Žďár nad Sázavou. „Objízdná trasa povede přes Březinky, místní si ale určitě najdou i další cesty," doplnil náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD). Opravu Telečské a Wolkerovy ulice dlouho brzdily spory města a Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko. S ním se vedení Jihlavy pře o vlastnictví vodohospodářského majetku, a to nejen pod těmito dvěma ulicemi. Vypadá to, že nyní se rozepře přiblížila k řešení. „Předpokládáme, že do zahájení prací problémy vyřešíme. Se svazkem jsme se dohodli na tom, že spor rekonstrukci bránit nebude," poznamenal Výborný. Obyvatelé dané lokality se tak možná dočkají dlouho slibované výměny dlažebních kostek za asfaltový povrch. Opravou projde silnice od jihlavské části Pístov na navazující Telečskou a Wolkerovu ulici. Novinkou, ale to až v roce 2019, bude otevření nového sjezdu z dálničního přivaděče, který tuto tepnu propojí s ulicí Romana Havelky ze směru od Jiráskovy ulice a Jihlavského tunelu. Zejména Jihlavané z jihozápadní části města toto napojení dlouhou dobu postrádali, a to především kvůli tomu, že se v ulici Romana Havelky nachází rozsáhlá obchodní zóna a také akvapark Vodní ráj. Nový sjezd bude součástí prací na rekonstrukci mostů na dálničním přivaděči. Tyto opravy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), sjezd do ulice Romana Havelky je ale investicí Jihlavy. Dělníci budou opravovat čtyři mostní konstrukce na dálničním přivaděči. Příští rok ŘSD plánuje opravit ty ve směru k Jihlavskému tunelu a následující rok mosty v opačném směru. Přivaděč ale zůstane pokaždé průjezdný. ČTĚTE TAKÉ: Manžel musel jít mé vítězství rozdýchat Další dopravní omezení příští rok nastane na výpadovce z Jihlavy směrem na Pelhřimov, a to u křižovatky u ústředního hřbitova a čerpací stanice ONO. Křižovatka dostane stálé semafory a také se částečně promění, přibude i odbočovací rameno směrem na Horní Kosov, sloužit bude jen autobusům, aby křižovatkou projížděly bez zdržení. Jihlavané by příští rok měli co nejvíce nechávat svá auta doma a jezdit hlavně trolejbusy a městskými autobusy. Budou tím pomáhat předcházet tvoření kolon automobilů, které hrozí kvůli uzavírkám. ČTĚTE TAKÉ: Uzavírka Bráfovy třídy brzy skončí. Na příští rok se chystají dopravní lahůdky

Autor: Zuzana Burdová