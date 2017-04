Jsem překvapen, že sem lidé chodí, a dokonce i nakupují, říká majitel Cirkussu

Jihlava – Skoro sto padesát let se v domě na křižovatce dvou jihlavských ulic Žižkovy a Hradební pekl chleba. Od sedmdesátých let pak prostor sloužil jako zverimex. Dnes je v něm Cirkuss.

To alespoň oznamuje rudá, osvětlená a trošku zrezlá cedule na rohovém domě. Co ale uvnitř toho Cirkussu ve skutečnosti je, kolemjdoucí, kteří nemají odvahu nahlédnout, často vůbec netuší.

„Sám přemýšlím, co to vlastně je,“ pousmál se majitel netradičního obchodu Prokop Sedlák a podotkl, že si hodně lidí myslí, že se jedná o bazar, starožitnictví či obchod s designovým zbožím. „Ale tak to prostě není. Je to obchod s věcmi, které mají nějaký příběh. Jedna paní nás také označila za takové lepší vetešnictví, což je možná i trefné,“ zasmál se Sedlák.

Originálnímu prostoru dominují především netypické žárovky visící ze stropu a osvětlující neomítnuté cihlové zdi. „Jsou vytvořeny podle vzoru žárovek, které se používaly v industriálních a továrních prostorách v letech 1910 až 1920 v Anglii. Vyrábí se přímo v Londýně starými metodami. Jsou unikátní tím, že mají specifické tvary a klasická wolframová vlákna, která vypadají prostě dobře. Objevil jsem je náhodou na internetu. Líbily se mi, protože mám rád staré věci. Je to můj koníček,“ řekl majitel obchodu.

A tak vlastně vznikl celý obchod. Jeho základem jsou světla a lampy. Postupem času se však nabalily další věci, které mají nějaké své kouzlo. V obchodě je možné zakoupit například psací stroje, staré cedule z vlakových nádraží v Anglii či staré plakáty z obchodů nebo velkoplošné snímky ze starých filmů. Takových snímků je na trhu pouze pár, protože jsou z omezené edice.

Snad veškeré zboží Cirkussu by se dalo zařadit do retro stylu a většina je dovezena z ciziny. „Máme dodavatele v Anglii, ve Francii, něco dražím v Holandsku a něco vykupuji i v Česku. Když to shrnu, jedná se o věci, které se mi líbí a jsou v industriálním jednoduchém stylu. Jsou staré a často už někomu sloužily, ale mohou sloužit dál,“ zmínil Sedlák.

Některé věci, které návštěvníci obchodu naleznou v regálech, jsou zcela jedinečné. Jako například lampa utvořená ze starého poštovního telefonu či lampa z mlýnku na maso. Takové zboží nemá kopii v celém světě. Jako lampa slouží například i přední část skútru značky Vespa.

Neobyčejná je také steampunková lampa ze starých vodovodních trubek, kterými kdysi v Anglii skutečně proudila voda. „K tomu je přidaná stará spojka z auta jako podstavec a staré budíky z továren. A to všechno tvoří originální lampu vyrobenou v sedmdesátých letech. Vydražil jsem ji na jedné dražbě v Holandsku, kde je k dostání řada kuriosních předmětů. Líbí se mi natolik, že ani nevím, zda ji chci skutečně prodat,“ prohodil Sedlák a ukázal na lampu těžkou zhruba dvacet kilo.

Cirkuss funguje několik měsíců, už teď ho ale denně navštíví několik desítek lidí. „Prý kdybych tu vybíral vstupné, vydělal bych více, než když tu chci prodávat,“ zavtipkoval Sedlák. Většina zboží má totiž i historickou hodnotu, což se promítá do jeho ceny. Na otázku, jaké jsou v Cirkusse tržby, odpověděl jeho majitel diplomaticky. „Jsem mile překvapen, že sem lidé chodí. A dokonce i nakupují,“ zasmál se.

A proč obchod nese název Cirkuss? „Byla to náhodná věc. Měl jsem už zaregistrovaný jiný název, ale pořád to nebylo ono. A vzhledem k tomu sortimentu to v podstatě cirkus je,“ zamyslel se Sedlák.

Nejvíce se v Cirkusse prodávají staré vinylové desky. Obchod je otevřený od března letošního roku. Předtím musel projít rozsáhlou rekonstrukcí, která trvala rok. „V roce 1973 tady vznikl zverimex a od té doby se prostor vůbec neudržoval. Byl ve velmi zanedbaném stavu,“ podotkl Sedlák.

Při rekonstrukci například zjistil, že v místnosti byla od sedmdesátých let pod dlažbou schovaná ojedinělá železná podlaha. „Architekty udivila. Jsou to železné pláty vložené do mokrého betonu. Podlaha pochází z dob, kdy prostor sloužil jako pekárna. Zřejmě byla taková kvůli bezpečnosti, protože tu všude stály rozžhavené pece. Podlahu jsme nechali zrenovovat, teď nám totiž do zvoleného interiéru báječně zapadá,“ uzavřel majitel nevšedního obchodu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ