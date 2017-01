Každý rok se setkávám se smrtí

Nová Říše – Marie Krajíčková vede Charitní pečovatelskou službu v Nové Říši už více než deset let. Tato služba je určena seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním.

Marie Krajíčková.Foto: Deník/archiv

Jak dlouho pracujete pro Oblastní charitu Jihlava?

V listopadu 2016 tomu bylo dvanáct let. Tehdy sev Nové Říši otevíral důms pečovatelskou službou

a Oblastní charita Jihlava byla vybrána, aby zde provozovala charitní pečovatelskou službu. Ta vznikla v areálu kláštera rekonstrukcí jednoho stavebního křídla. Máme zde pronajatou kancelář i středisko osobní hygieny a prádelnu.



Jste vedoucí pečovatelské služby. Komu je služba určena a jakým způsobem pomáháte?

Naše pomoc směřuje především k potřebným seniorům, ale i zdravotně znevýhodněným lidem. Pomoc poskytujeme klientům hlavně u nich doma, kam za nimi docházíme, nebo dojíždíme autem. Cílem naší práce je umožnit, aby tito lidé mohli důstojně žít, setrvat ve svých domovech a nezůstali bez pomoci.



Kam až sahá působnost Charitní pečovatelské služby Nová Říše?

Naší pomocí se snažíme pokrývat Novou Říši a okolní obce. Nemáme striktně stanovené hranice, kam budeme jezdit, a kam už ne. Záleží na konkrétních případech zájemců o službu a od toho, co od nás potřebují. Jedno léto jsme jezdili až do obce Brtnička. To však byla spíše výjimka. Většinou pomáháme v nejbližším okolí Nové Říše. Musíme také vycházet ze skutečnosti, že k dispozici máme pouze jedno auto.

Vzpomínáte si na počátky služby? Jaké to byl,o začínat, měli lidé o službu zájem?

Za dvanáct let mám v počítači evidenci o více než 200 lidech. Zda je to hodně, nebo málo, na to neumím odpovědět. Všem jsme však vstoupili do života a snažili jsme se jim účinně pomoci. Někdo nás potřeboval více, někdo méně. Několikrát jsme naší službou doprovodili až do konce života, někomu jsme pomohli jen radou.

Jak vypadá váš běžný den?

Náš běžný den? Jako vedoucí střediska bych řekla, že mám každý den jiný. Většinou máme nasmlouvané jednotlivé úkony, které v domácnostech nebo na středisku osobní hygieny plníme. Zájem je o nákupy, dovoz léku z lékárny, koupele, praní prádla, úklid domácností, velkou část naší pracovní činností naplňuje rozvoz obědů po Nové Říšii do okolních obcí a samot.

V čem je služba pečovatelské služby podle vás náročná?

Naše služba je zaměřena na pomoc seniorům. To s sebou nese i skutečnost, že se častěji než v jiných povoláních setkávám se smrtí. Každý rok se s někým loučím naposled. Mnohdy je to pro mě těžké.

RADKA BĚHALOVÁ