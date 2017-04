Klienti Vrakbaru uklidili okolí pivovaru a stadionu

Jihlava – Děti a mladí lidé, kteří navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar při Oblastní charitě Jihlava, se poprvé zapojili do akce Čistá Vysočina. Tento týden, i když bylo dost mrazivé počasí, uklidili odpadky na frekventovaných místech.

U pivovaru a zimního stadionu uklízeli odpadky klienti jihlavského Vrakbaru. Vysbírali několik pytlů.Foto: Oblastní charita Jihlava

„Pracovníci společně s uživateli služby uklidili dvě lokality, které jsou cílovou skupinou hojně využívány. Šlo o sídliště U Pivovaru a Smetanovy sady,“ uvedla Aneta Kučerová, koordinátorka Vrakbaru.



„Účast nebyla nijak ohromující, ale to jsme ani nečekali. Uživatele je těžké motivovat k účasti, není to nijak lákavé sbírat odpadky. Nemůžeme, a ani to uživatelům nechceme přikazovat,“ uvedla Šárka Štočková, vedoucí služby, která je poskytována mimo jiné na principu dobrovolnosti a diskrétnosti.



„Za úspěch považujeme množství odpadu, které se nám společnými silami podařilo posbírat a dotazy od zúčastněných, zda bychom mohli příští rok vyrazit znovu,“ dodala Štočková.



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.