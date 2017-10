OBRAZEM: Koláč pro hospic. Lidé byli štědří, přispěli 18 tisíc korun

Jihlava – V ulicích Jihlavy se ve středu odpoledne konala velká sbírková akce s názvem Koláč pro hospic. Dobrovolníci nabízeli sladké koláče za sbírkovou cenu 30 korun. Tím mohli lidé podpořit domácí hospicovou péči Bárka při Oblastní charitě Jihlava. Ta pečuje o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. Výtěžek byl letos 18 303 korun.

Na Masarykově náměstí stál charitní stánek, u něhož se zájemci o koláč a podporu hospicové služby mohli zastavit. Nově se dobrovolníci s koláči v označených košících vydali také do ulic Jihlavy, do jihlavského City parku, svůj mini stánek měli i v nemocnici, navštívili Akademický den Vysoké školy polytechnické, nebo využili možnosti přijít do jihlavského Kronospanu, kde si zaměstnanci koupili koláč na svačinu.

Materiál pro sestry

„Jsme velice potěšeni štědrostí všech lidí, kteří se naši službu rozhodli tímto způsobem podpořit. Z výtěžku opět nakoupíme potřebný ošetřovatelský materiál, který sestřičky denně používají při péči o nevyléčitelně nemocné. Peníze také podpoří celkový provoz služby,“ uvedla Jana Sochorová, vedoucí Bárky.



Podobná sbírková akce se v těchto dnech děje i v ostatních městech, kde sídlí Oblastní charity spadající pod Diecézní charitu Brno – jsou to například Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno, Hodonín, Znojmo a další města.