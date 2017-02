Lednová ledová krása

Telč - Mrazivý leden dokázal vytvořit v přírodě divy. Jeden z nich se nachází také ve Lhotce u Telče na obecním tábořišti.

Zimní monumenty. Foto: Deník/Jana Kodysová

Už několik let se o každoročně nový ledový monument stará Alois Procházka, zastupitel Lhotky. Jeho ledová socha letos díky počasí vyrostla opravdu do obřích rozměrů. „Voda sem teče samospádem z kopců, je to pitná voda, kterou využívají v létě táborníci. Ti sem jezdí už celou řadu let," přiblížil starosta Lhotky Jan Janoušek.

V sousedství ledového útvaru je táborová umývárna. A právě toho využil Alois Procházka, který na místě nainstaloval trysky, z nichž i v zimě prýští voda. Ledový útvar tak vytvářejí vodní proudy.