Letecký den v Jihlavě letos nebude

Jihlava – Klasický Horácký letecký den (HLD), který k letišti v jihlavském Henčově patří už bezmála třicet let, letos nebude. Tradiční akci totiž nahradí Den otevřených hangárů s dětským dnem a lidem nabídne trochu jiný program.

Uskuteční se v sobotu 9. září od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. HLD se podle pořadatelů do Henčova vrátí zase příští rok.



„Pro stále klesající zájem veřejnosti jsme rozhodli, tak jako většina ostatních aeroklubů, o pořádání této organizačně velice náročné akce jednou za dva roky. Letošní ročník HLD by byl už osmadvacátý. Tentokrát letiště představíme trochu jinak. Tak, jak ho známe a máme rádi,“ potvrdil předseda Aeroklubu Jihlava Lubomír Navrátil.



Návštěvníci v sobotu uvidí přípravu parašutistů na seskok, ukázky aerovleků bezmotorových letadel i starty větroňů pomocí navijáku. Letadla budou mít přímo na dosah ruky. Kdo bude chtít, ten může letět. „Stačí si zarezervovat let na našich webových stránkách www.akji.cz/den-otevrenych-hangaru. Můžete na vlastní kůži zažít atraktivní a trochu adrenalinový navijákový vzlet bezmotorovým letounem L13 Blaník, počet těchto startů je však omezen. Nebo se třeba můžete proletět s letounem Samba XXL či motorovým větroněm L13 Vivat,“ zmínil největší lákadla Navrátil.



Organizátoři akce připravili bohatý program i pro nejmenší. Děti si mohou vyzkoušet skládání a malování kartonových letadel, výrobu dřevěných mini-letadélek a malování leteckých motivů pomocí šablon na trička, která si přinesou s sebou. Mohou se také zúčastnit malého Air Race závodu kolem pylonu nebo se naučit létat s házedly. Odměna je potom nemine. Součástí programu bude i infokoutek se všemi důležitými informacemi o aeroklubu. Chybět nebude ani videoprojekce archivních i současných fotografií a videí, která bude zájemcům k dispozici v hangáru.

V novodobé historii, tedy v období po Sametové revoluci, měl HLD 27 ročníků. Tedy nejvíce z celé republiky. V začátcích akce se do Jihlavy jezdili učit a sbírat zkušenosti i ostatní pozdější pořadatelé. Henčovské letiště zažilo například vystoupení mistrů světa Ivana Tučka, Petra Jirmuse, Martina Stáhalíka a v poslední době Martina Šonky, pilota Red Bull Air Race. „Oblíbené bylo i předvádění mnoha historických letadel z Čech i ze zahraničí pilotovaných mnoha předními piloty. Zde bych určitě vyzdvihl vystoupení Vladimíra Peroutky. K divácky atraktivním vždy patřilo vystoupení armádních pilotů nebo akrobatických skupin,“ zavzpomínal na největší zajímavosti z HLD Navrátil.