Lidé jsou tu otevřenější a milejší, říká v Jihlavě žijící rodák z Manchesteru

Jihlava - Čtyřiatřicetiletý Angličan Lee Anthony Walsh navštívil za svůj život několik zemí v celé Evropě, vždy se však vrátil zpět do své rodné Anglie. Do té doby, než objevil Českou republiku. Při svých cestách se totiž dostal také do Jihlavy a rozhodl se, že tu zůstane. Na otázku, jak dlouho by chtěl žít v krajském městě Vysočiny, odpověděl zcela rozhodně a nekompromisně. „It is my home forever now," což v překladu znamená navždy, je to můj nový domov.

Angličan Lee Anthony Walsh žijící v Jihlavě.Foto: Deník/Ivana Holzbauerová

Proč jste si vybral právě Jihlavu? Znal jsem tady pár lidí, proto jsem přicestoval rovnou sem. Chtěl jsem změnu a také se naučit nový jazyk, protože miluji jazyky. Jihlava je velice pěkné město a jsou tu milí lidé, a proto jsem se tu rozhodl zůstat. Také jsem tu měl pracovní příležitost. Navštívil jste nějaká další města v České republice? Ano. Navštívil jsem Telč a to byl právě ten moment, kdy jsem se rozhodl, že se sem natrvalo přestěhuji. Také jsem se samozřejmě podíval do Prahy, ale to je bohužel všechno, protože pak jsem začal hned učit, a tak nemám moc času cestovat. Doufám ale, že o prázdninách to bude lepší. Kde pracujete? Učím angličtinu pro tři různé jazykové školy. Kontaktoval jsem je předtím, než jsem do Čech přijel, zda by měly zájem o učitele, a oni mi hned napsali, že s tím můžu počítat, protože tady není moc rodilých mluvčích. Učím i soukromě, mám ale teprve jen pár studentů. Proč jste se rozhodl vyučovat jazyk? Mám ráda jazyky, je to můj koníček. V Anglii jsem pracoval jako obchodník a byl jsem z toho dost znuděný. Proto jsem začal studovat učitelství angličtiny. Učíte děti, nebo dospělé? Mým nejmladším žákům je pět let. Učím děti v jihlavské školce jménem Meruzalka. Mám i několik teenagerů, ale většina mých studentů jsou dospělí. Není těžké učit tak malé děti? Ne metodou, kterou ve výuce využíváme. Učení dětí ve školce je hlavně o slovíčkách. Dokážete říct, jaké věkové skupiny se učí nejhůře? Starší generace. Protože starší lidé už se někdy někde angličtinu učili a mívají různé špatné zažité zvyky a je těžké je změnit, když je dělají dvacet let. Učit děti je proti tomu hračka. Obecně lze ale říci, že někteří lidé jsou dobří na jazyky a někteří ne. Jak dlouho žijete v Čechách? Od září loňského roku, takže už šest měsíců. Umíte česky? Jen trochu. Co dokážete říct? Já se učím česky, ale trošku. Ahoj, dobrý den, neshledanou. Kolik je hodin. A… (smích) Máte problémy se v Jihlavě domluvit anglicky? Ano, často. Hlavně starší lidé tu nemluví anglicky. Mladší někdy ano, někdy ne. A jsou lidé ochotní mluvit anglicky? Jak kdy. Nejlepší je prostě začít mluvit. Když rozumí, tak přirozeně reagují. A co třeba v restauraci, jste schopný si objednat? Tam si jednoduše vyberu něco z lístku, ukážu na to a řeknu, že chci tohle. Ale v restauracích hodně lidí mluví anglicky. Dostal jste se v Čechách někdy do situace, kdy jste nebyl schopný se s někým domluvit a šlo o důležitou věc? Ve skutečnosti ne, protože mí studenti a také majitelka jedné jazykové školy, ve které pracuji, jsou velice ochotní a pomohli mi se zařizováním věcí na úřadě nebo zdravotním pojištění, a podobně. Sám bych to asi nezvládl. Znám několik slovíček v češtině, které se mi hodí při výuce, ale nevím, jak se vypořádat s českou byrokracií. Co se vám líbí na České republice? Mám rád vaši kulturu a zvyky. Lidé jsou tu milejší než ve velkých městech v Anglii. Pocházím totiž z Manchesteru, který je obrovský. Lidé v Čechách jsou tišší, otevřenější a řekl bych i čestnější. Také mám rád české jídlo. Jaké třeba? Například knedlíky. V Anglii se sice také dělají, ale nejsou tak běžné. Na druhou stranu miluji anglickou snídani a sehnat na ni tady všechny přísady je dost těžké. Patří do ní vajíčka, slanina, fazole, uzenina, rajčata, houby, chleba a další ingredience. IVANA HOLZBAUEROVÁ

