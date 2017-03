Lyžařské areály: Teď už zavíráme

Vysočina – Nadcházející víkend udělá pomyslnou tečku za lyžařskou sezonou i na sjezdovkách na Žďársku, které dosud fungují. Například také hojně navštěvovaná sjezdovka na Křemešníku na Pelhřimovsku už provoz ukončila první březnový víkend.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Milovníci zimních sportů mohou ještě vyrazit na Harusův kopec v Novém Městě na Žďársku. „Předpokládáme, že skončíme v neděli 19. března. Ještě to není definitivní, ale vše tomu nasvědčuje," vyjádřil se za novoměstský skiareál Karel Klapač. Připustil, že zájem lyžařů je v posledních dnech naprosto minimální.

„Například v pátek tržba nedosahovala ani čtvrtiny částky provozních nákladů," dodal Klapač. Provozní doba je od 8 do 18 hodin. Tuto neděli se navíc budou po kopci, který pokrývá třicet až šedesát centimetrů technického sněhu, prohánět masky. Karneval tam začne ve 13 hodin, končí v 16 hodin.

Dostatek technického sněhu stále hlásí i ze Ski areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Ani tam to ale už lidi na sníh moc netáhne. V provozu jsou obě sjezdovky, naopak na dětském svahu se už nejezdí. „Vlek bude fungovat do víkendu. Zda uděláme nějakou rozlučku se sezonou, záleží na tom, jaké bude počasí," vyjádřil se Jiří Pálka, manažer meziříčského lyžařského centra.

AŽ DO PŘÍŠTÍ NEDĚLE

Poslední šanci zalyžovat si mají zájemci také ve Ski areálu Jimramov na Žďársku, svah je stále v dobré kondici. Lyžuje se tam od 9 do 16 hodin. Naposledy se tam bude lyžovat zítra.

Minimálně do příští neděle 26. března chtějí zachovat provoz na Šacberku v Jihlavě-Zborné. „Nelze vyloučit, že sezonu ještě protáhneme. Bude záležet na počasí a na tom, zda lidé na konci března budou mít pořád o lyžování zájem," podotkl správce sjezdovky Pavel Havlíček. Na svahu leží půl metru sněhu, vlek funguje od 9 až do 20 hodin.

Majitelé areálů jsou s touto zimní sezonou spokojení. Dle Pálky po minulých třech na sníh skoupých letech byly letos podmínky pro zimní sporty slušné. „Letošní zima nám umožnila se zase trochu nadechnout a poplatit stávající dluhy," uvedl Jiří Pálka. Končící zimní sezonu si co do počasí pochvaluje rovněž Magda Vaňková, provozovatelka skiareálu na Křemešníku. Tam už ale zavřeli, a to i proto, že lidé díky oteplení prý už pomalu zase přecházejí od lyžování třeba k cyklistice.