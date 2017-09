Majitel chce část zámku prodat, město ale zájem nemá

Brtnice – Majitel brtnického zámku Oleg Rybnikář městu Brtnice na jeho zářijovém zasedání zastupitelstva nabídl odkup části zámku. Podle jeho představy by město poté mohlo získat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na polyfunkční komunitní centrum.

Zámek Brtnice.Foto: Matěj Hink

Vedení města jeho nabídku vzalo na vědomí, ale odkup části zámku nepodpořilo. Podle starostky Brtnice Miroslavy Švaříčkové jde o šibeniční termín podání žádosti do programu. Brtničtí by to totiž museli stihnout do půli listopadu, což je podle ní nereálné. I z toho důvodu město zájem zatím neprojevilo.



„Zastupitelé neprojevili o mou nabídku zájem. Zmíněný dotační titul totiž nabízí prostředky i na nákup budov pro tyto účely, tak se mi to zdálo lákavé,“ vysvětlil svou nabídku majitel Rybnikář, který však neupřesnil, o jakou částku by město v případě odkupu žádal.



Rybnikář povařuje za vhodné prostory pro komunitní centrum na prvním nádvoří zámku v Brtnici. Zámek je totiž po dlouholetých vleklých sporech ve velmi špatném stavu a na svou obnovu by potřeboval finanční injekci v řádech stovek milionů korun. Majitel se proto snaží získat finance na jeho obnovu různými cestami.



Starostka Brtnice Miroslava Švaříčková potvrdila nabídku majitele, ale zároveň uvedla, že příprava takového projektu není otázkou dvou měsíců, ale několika let. I z toho důvodu nabídku Rybnikáře město neakceptovalo. „Neexistuje žádný stavebně-historický průzkum, projektový záměr a další potřebné dokumenty, které už bychom museli mít v ruce. Podání žádostí totiž končí v půlce listopadu,“ upřesnila Švaříčková.

Město podle ní má navíc vlastní nevyužité objekty, ve kterých by případné komunitní centrum mohlo vzniknout. „Máme například nevyužívanou starou kotelnu v nové čtvrti nebo v přízemí sýpky,“ dodala Švaříčková. Polyfunkční komunitní centrum je víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají jednotlivci z různých sociálních skupin a komunit. Ti se potom ve spolupráci se sociálními pracovníky věnují volnočasovým, kulturním a dalším aktivitám.



Do budoucna ovšem Švaříčková spolupráci s majitelem brtnického zámku nevyloučila. Podle ní by ale bylo dobré, aby měl majitel v ruce nějakou celkovou koncepci, jak naložit se zámkem. Tu ovšem zatím Rybnikář nemá. „Všechno je zatím v plenkách a závisí na získávání financí na zámek a jeho obnovu,“ dodal závěrem Rybnikář.



Ten už dříve vypočítal, že by v první fázi na opravy potřeboval přes sto milionů korun, v dalších krocích potom až 300 milionů korun. Nyní se podle něj blíží do finále všechny papírové náležitosti ohledně vlastnictví zámku, které mu mají rozvázat ruce k dalším vyjednáváním.