Manžel musel jít mé vítězství rozdýchat

Dolní Cerekev - Je ve znamení vodnáře, žije v Dolní Cerekvi a momentálně je zaneprázdněná na mateřské dovolené. Temperamentu a energie má ale i přes své mateřské povinnosti na rozdávání. A tak není divu, že Libuše Dvořáková okouzlila porotu a minulý měsíc získala titul Miss Prima křivky pro rok 2017.

V pražském čtyřhodinovém finále dokázala zelenooká zrzka porazit dalších jedenáct uchazeček. „Atmosféra večera byla báječná, přátelská, podporující. Každá z nás chtěla vyhrát a dělala pro to maximum, ale i přesto jsme si navzájem fandily,“ řekla Libuše Dvořáková. Podle poroty, jejímž předsedou byl Radek John, byl letošní ročník soutěže velice vyrovnaný a o konečném pořadí rozhodovaly jen detaily.

„Během soustředění jsme se všechny snažily pečlivě naslouchat radám odborníků. Šlo doslova o pidi detaily. Bylo to hodně náročné. V mém případě si myslím, že o mém vítězství rozhodla volná disciplína, která byla velice důležitá. Já si vybrala divadelní scénku,“ pokračuje dál vítězka.

Soutěž se letos konala už popáté. A její úroveň jde neustále nahoru. Kritéria na ženy a dívky, které se do ní hlásí, jsou rok od roku náročnější. Náročné bylo ale i samotné vyhlášení jména vítězky. „Koukala jsem do hlediště na manžela. Oba jsme byli strašně nervózní, protože jsme si to oba dva moc přáli. Když vyhlásili moje jméno, už jsem ho nevnímala. Rodina mi ale říkala, že to musel jít rozdýchat. Byl v takovém šoku, že se nedokázal ani radovat a musel si jít ven zapálit.“



Jako každou miss, i Libuši Dvořákovou teď čekají oficiality spojené s korunkou. „Musím teď jezdit na různé akce, reprezentovat soutěž a hájit její dobré jméno. To mi ale problém nedělá, protože ta soutěž je opravdu výborná a já si ji moc užila.“



A byla Miss Prima křivky její poslední soutěží? „Vůbec ne! Já jsem takový soutěživý typ. Už jsem byla v Souboji nevěst, Miss pláž nebo Dívka roku. Jakmile se zase něco objeví, tak se určitě přihlásím,“ uzavírá své zážitky Libuše Dvořáková.

Soutěž Miss Prima křivky před pěti lety založila Markéta Zámyslická, která tímto krokem kromě jiného chtěla zvýšit v Česku povědomí o plus size modelingu. První ročník soutěže proběhl v roce 2013.