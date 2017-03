Města na koupaliště doplácejí

Vysočina – Není to žádný zlatý důl. Provoz lázní a relaxačních center na Žďársku nelze rozhodně nazvat výdělečnou činností. Spíš naopak. „Od začátku jsme ale věděli, že je to veřejná služba, na kterou budeme muset doplácet z městského rozpočtu.

Takto se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda usmíval v městských lázních koncem října 2015, tedy jen pár dní před jejich otevřením. Náklady na provoz lázní jsou však o dost vyšší, než si na radnici původně mysleli.Foto: Deník/archiv

S tím jsme počítali a také jsme s tímto vědomím do výstavby městských lázní šli. Na bazén se doplácí stejně jako na mateřské školy nebo na muzeum či další služby. A ani jedno z toho podle mého názoru není zbytečný luxus," podotkl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Nové Město otevřelo lázně relativně nedávno, v listopadu 2015. Místní na tuto službu čekali přes padesát let. „Dlouhodobě jsme žádali jednotlivé starosty města o výstavbu bazénu, a jsme velice rádi, že to nakonec vyšlo," potvrdila zájem míst-ních třiaosmdesátiletá Alena Albrechtová z Nového Města na Moravě.

Splnění přání Novoměstských ovšem znamenalo i zásah do městského rozpočtu. A to ne pouze jednorázový, nýbrž každoroční. „Na bazén dáváme provozní příspěvek 4,9 milionu korun a zpátky dostáváme nájemné. To činí 2,2 milionu korun. Takže faktická dotace města na provoz městských lázní je 2,7 milionu korun ročně," vyčíslil ztrátu Michal Šmarda.

Lázně v Novém Městě na Moravě provozuje městská organizace Novoměstské služby. Samotná budova je ovšem stále ve vlastnictví města. „Proto platí Novoměstské služby nájem," vysvětlil Michal Šmarda.

Nové Město nemá s provozem lázní nijak dlouhou zkušenost. Předpokládané náklady, z nichž město vycházelo, byly o něco optimističtější, než jaká je skutečnost. „Je to horší, než jsme počítali. Máme vyšší energetické náklady a také větší spotřebu vody. Mysleli jsme si, že bude stačit náš vlastní zdroj, ale nakonec musíme brát vodu i z vodovodního řadu. Náš příspěvek je tak asi o dvacet procent vyšší, než jsme původně plánovali," přiznal Šmarda.

S ještě větší provozní ztrátou bazénu, než jakou vyčíslilo Nové Město na Moravě, se potýká žďárská radnice.

Žďár v roce 2015 přispěl na bazén 4,5 milionu korun. „V roce 2016 to bylo zhruba o milion korun více," vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement. „Důvodem jsou vyšší ceny energií, vody či amortizace," dodal Klement.

Ve Žďáře provozuje relaxační centrum město prostřednictvím své příspěvkové organizace Sportis. Ta loňský ztrátový milion dokryla z vyšších výtěžků za ubytování. Letos proto sáhl Sportis po úsporných opatřeních. Mezi nimi je například vypínání některých atrakcí, jako je třeba vířivka, v ranních a večerních hodinách, kdy relaxační centrum navštěvuje nejméně lidí, nebo zdražení vstupného.

A radnice má v plánu hledat i další možné úspory. Hodlá zrealizovat nový vrt vody, zpětné získávání provozního tepla, modernizaci čisticích filtrů a podobně.

S nejnižší ztrátou spojenou s provozováním bazé-nu na Žďársku se může pochlubit bystřická radnice. Tamní bazén je ovšem o mnoho menší než v Novém Městě či ve Žďáře. „Do té doby, než opravili bazén ve Žďáře a postavili v Novém Městě, to bylo o něco lepší. Nyní musíme dokrývat ztrátu okolo 300 tisíc korun. Náš bazén je dost malý, má na délku jen 12,5 metru. Lidé, kteří si chtějí zaplavat, jezdí raději jinam," poznamenal ředitel Areálu sportu a kultury, který pro město bazén provozuje, Zdeněk Mašík.

V Jihlavě jsou celkem tři kryté bazény. Aqupark Vodní ráj a bazén Evžena Rošického provozuje městská společnost Služby města Jihlavy (SMJ). Třetí bazén Demlova 32 patřil dříve pod základní školu, od ledna letošního roku ho provozuje Plavecká škola Jihlava. „Výdělečné to není. Počítáme, že příjmy i výdaje budou tak nějak stejné. Dostáváme sice dotaci od města, ale ta je i nižší, než dříve dostávala škola," uvedl jednatel Plavecké školy Jihlava Petr Ryška. Podle něj žádný krytý bazén ani výdělečný být nemůže.

Plavecká škola Jihlava dostala na provoz bazénu od města půl milionu korun na rok. Jeho jednatelé však podotýkají, že 320 tisíc korun zaplatí škola ročně městu zase zpět na nájemném. V minulosti město přispívalo na tento bazén 800 tisíc ročně.

V bazénu Demlova 32 trénují oddíly Plavecké školy Jihlava, ale chodí tam i žáci ze škol a ve večerních hodinách a o víkendu i veřejnost.

Roční náklady budovy, ve které je bazén Evžena Rošického, ale i sauna, kuželna, fitcentrum a tělocvična se za rok vyšplhají na 14,47 milionu korun. Výnosy za rok 2016 oproti tomu činily necelých 6 milionů korun. Jihlavská radnice na provoz celého areálu přispívá částkou 5,45 milionu korun.

Vodní ráj, největší aquapark na Vysočině, jehož branami projde ročně 200 tisíc návštěvníků, provozují SMJ. Město na něj žádné další dotace nedává. Aby Vodní ráj přilákal lidi, má i různě zvýhodněné vstupné pro skupiny, rodiny i školy. Je možné si koupit také abonentní vstupné.

V Třebíči je koupaliště Polanka a aquapark Laguna. „Co se týče Polanky, výsledek je vždy závislý na počasí. Pokud bylo pěkné léto, byl provoz v plusu, pokud bylo špatné léto, byl provoz v minusu. Na Laguně je každoročně vykazován mírný zisk, vyjma roku, kdy byla dělána přístavba," uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisové.

V Pelhřimově je provoz městem dotovaného bazénu pokaždé ztrátový. „Ceny jsou stanoveny tak, aby byl přístupný co nejširší veřejnosti, školám i organizovaným skupinám," sdělil Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimova.