Město škrtá. Školku Na Dolech do roka nestihne

Jihlava – Už od příštího školního roku 2018/2019 měly děti zamířit do nové mateřské školy v lokalitě Na Dolech v Jihlavě. Nová školka s kapacitou sto míst měla ze tří čtvrtin sloužit pro děti rodičů, kteří pracují v jihlavské firmě Bosch Diesel. Firma se dokonce zavázala přispívat jeden milion korun ročně na její provoz po dobu deseti let. Jenže všechno je jinak.

Otevření se minimálně o rok pozdrží. Na vině jsou podle jihlavského magistrátu průtahy ve fázi přípravy projektu. A také finální cena navržená projektanty. Firma Bosch ovšem o mateřskou školu ve spolupráci s jihlavským magistrátem stojí a jako příklad úspěšné spolupráce uvádí České Budějovice. Tam se školku letos v září povedlo otevřít.

„Zdrželi jsme se. Občané z lokality, ve které má školka stát, se v určitých fázích řízení odvolávali. Celý projekt tak nabral zpoždění. Kdybychom v tuto chvíli vypsali výběrové řízení na dodavatele, tak víme, že nemůžeme termín 1. září 2018 stihnout. Tudíž bychom mateřskou školu nemohli zařadit do sítě škol, a získat tak na ni peníze,“ vysvětlil důvody průtahů náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný. Město navíc odsouhlasilo, že na stavbu uvolní maximálně 50 milionů korun s DPH, jenže projekt počítá s náklady ve výši 85 milionů korun s DPH. „Je to příliš drahé, proto musíme škrtat,“ dodal Výborný.



Pro firmu Bosch Diesel představuje výstavba školky důležitý projekt. S úhradou prvního milionu městu počítalo už v letošním roce. Jihlava měla na oplátku za finanční podporu zajistit místa pro děti zaměstnanců firmy. „Zajištění možnosti péče o děti je důležitým předpokladem pro sladění pracovního a soukromého života rodin našich zaměstnanců. Nová městská školka by sloužila jak dětem rodičů zaměstnaných ve společnosti Bosch, tak i dětem dalších obyvatel v Jihlavě,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Bosch Diesel Mojmír Kolář.



Jihlavské zastupitelstvo se sejde už v úterý 26. září. Projekt školky však nebude na programu, podle Výborného dostanou zastupitelé pouze informaci o tom, že se výstavba zdrží. Projednávat ho budou až na listopadovém zasedání po škrtech a úpravě projektu. Jihlava prý nyní řeší, co vypustit, aby se stavba zlevnila. „V návrhu bylo původně mimo jiné také wellness ve sklepě a další záležitosti, které zřejmě z projektu vypadnou. V současné době jsme se dostali na částku 60 milionů korun, což už vypadá lépe,“ dodal Výborný. Rozhodně však prý město stojí o to, aby se výstavbu podařilo realizovat, ideálně pro další školní rok 2019/2020.



V nové mateřské škole je naplánovaný pro děti zaměstnanců největší jihlavské firmy trochu odlišný režim. Ten bude ve velké míře záviset na směnových modelech rodičů. Proto když bude zájem, budou moci žáci v mateřince také nocovat.

Případné fungování takového modelu může prověřit nově otevřená mateřinka v jižních Čechách. Firma investovala do mateřské školy v Českých Budějovicích, kde sídlí společnost Robert Bosch. Nachází se v ulici A. Trägera v Kněžských Dvorech a lidé na ni čekali několik let. Model spolupráce byl podobný jako v Jihlavě, firma přispěla českobudějovické radnici na investici a provoz.



„Kapacita je 60 míst, z toho jedna třetina je vyhrazena právě pro děti zaměstnanců Bosche. Firma se podílela už na samotné investici a nyní také přispívá na vícenáklady spojené s odlišným režimem dětí,“ nastínil fungování spolupráce náměstek primátora Českých Budějovic Petr Podhola. Děti zaměstnanců jsou v jedné třídě a chodí do školky dříve než ostatní děti. Přizpůsobují se právě směnám rodičů. O nocování však zatím zájem není. „Poptávku po tom, aby děti ve školce nocovali, neevidujeme. Ale zatím mateřinka funguje necelý měsíc, teprve se vše zajíždí a jsme připraveni i na tuto variantu,“ dodal Podhola.



Zrekonstruovaná školka v jihočeské metropoli nabízí moderní vybavení včetně zahrádky s řadou herních prvků. Mezi nimi je lanová pyramida, prolézačka ve tvaru lodě a tak dále. Školka má také vlastní kuchyni a lze do ní umístit i dítě, které ještě nedosáhlo tří let věku. „Firma tímto krokem umožňuje profesní rozvoj ženám, které se rozhodnou k návratu do zaměstnání a dalšímu kariernímu růstu,“ komentoval situaci Kai Frericks, obchodní ředitel společnosti Robert Bosch České Budějovice.