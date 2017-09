Místní části Třeště budou mít vlastní kanalizaci

Třešť – Město Třešť se rozhodlo v příštích letech investovat do svých místních částí. Konkrétně do Salavic a Bukové. Chce lidem udělat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. V obou částech jde o investici za necelých 30 milionů korun. Budovat by se mohlo začít v roce 2019 a 2020.

„Uvolnili jsme prostředky na projektovou dokumentaci pro splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. V lednu by totiž měla být jedna z posledních možností, kdy bychom na to mohli získat peníze ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP),“ uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk. V současné době je hotová pasportizace domů v místních částech a město bude usilovat o získání územního rozhodnutí. Dále bude nutné také udělat dokumentaci kvůli stavebnímu povolení a sepsat žádost o dotaci. Do poloviny ledna by ji měli mít na SFŽP.

„V Salavicích bude více práce. I když občané mají septiky, jímky a žumpy, tak přeci jenom za dobu užívání už nejsou tolik těsné a občas prosakují. Kanalizace by toto vyřešila. V Salavicích by tak vznikla i malá čistírna odpadních vod s obsluhou. Kapacitně by měla čistička sloužit pro 200 lidí,“ vysvětlil Hynk. V této místní části žije asi 180 obyvatel.



V Bukové by oproti tomu byla pouze malá kontejnerová čistírna odpadních vod s kapacitou pro 120 lidí. Žije zde kolem stovky lidí. Část odpadů by se vysrážela a zbytek by pracovníci technických služeb vozili ke zpracování do velké čistírny přímo v Třešti.

Projekt v Bukové počítá předběžně s náklady ve výši 10 milionů korun na vybudování kanalizace s příslušenstvím, v Salavicích budou náklady vyšší. Vyšplhají se na 18 milionů korun. „Jde ovšem o projektové ceny, ve skutečnosti bychom se mohli dostat na nižší ceny,“ dodal Hynk.