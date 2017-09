Místo semaforů, kruháč? Jde o fámu

Jihlava – Křižovatka nebo kruhový objezd? Semafory se prý neosvědčily, tak se zase hovoří o kruhovém objezdu. Takové řeči v posledních dnech kolují mezi lidmi o podobě spoje jihlavských ulic Žižkova a Rantířovská u čerpací stanice ONO.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vít Černý

Radnice tam v červnu letošního roku dočasně nechala umístit semafory, aby si řidiči zvykli na budoucí vzhled dopravního uzlu. Mezi obyvateli Jihlavska ale přesto koluje fáma, že na místě nemá být příští rok zbudována křižovatka, ale kruhový objezd.



„Údajně bude kruhový objezd lepším řešením. Protože semafory sice ulevily Rantířovské, ale brzdily na hlavním tahu. S kruháčem to prý má být plynulejší,“ vyjádřil se jeden z řidičů Petr Špaček.



Dopravní inspektorát, ani vedení krajské Jihlavy ale o ničem takovém neví. „Právě mám před sebou projektovou dokumentaci, ve které se píše o světelné křižovatce,“ sdělil Jiří Kučera z jihlavského Dopravního inspektorátu. Podle něj by se s přestavbou mělo začít příští rok na jaře, letos dělníci stihnou místo připravit. Ve směru od Pelhřimova má být silnice širší, rozdělená na tři pruhy. Přibude odbočovací pruh do Rantířovské ulice. „Půjde o klasickou průsečnou křižovatku, právě dokončujeme přípravy projektu, takže cenu zatím nevíme,“ doplnil náměstek primátora Vratislav Výborný.



Řidiče na Žižkově ulici zastavuje semafor od června. Vedení města se snažilo docílit hlavně větší plynulosti dopravy, která ve směru z Rantířovské ulice často vázla, a tvořily se tam dlouhé kolony. Provizorní červená bude auta brzdit až do jara, než dělníci při přestavbě úseku namontují trvalé semafory. Krom světel a rozšířených pruhů na začátek města přibydou nové přechody pro chodce, bezpečnostní ostrůvky a veřejné osvětlení.

Změna čeká také městskou hromadnou dopravu. Městská hromadná doprava bude mít pro směr z města do Rantířovské ulice vyčleněnou a upravenou silnici za čerpací stanicí ONO. Nebude tedy muset čekat na zelenou na křižovatce.

Semafory před pár týdny dočasně zhasly kvůli rekonstrukci hlavního tahu z Jihlavy na Dvorce. Nyní už ale zase ve zkušebním provozu běží dále.



Navíc vznikne také nové parkoviště u hřbitova pro více než sto aut. Řidiči tam budou moct zaparkovat svůj vůz a dál pokračovat hromadnou dopravou. U plochy totiž mají stát také dvě nové zastávky. Z odstavného prostoru povede i nový vchod do hřbitova.

Odhadovaná cena za nové parkoviště činí třiačtyřicet milionů korun. Z devadesáti procent bude výstavbu hradit Integrovaný regionální operační program. Cena nezahrnuje úpravu zmiňované křižovatky, o té se teprve bude jednat. Nový povrch silnice na křižovatce Rantířovské a Žižkovy ulici z části uhradí Kraj Vysočina.