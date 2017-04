Místo sportovní haly vznikne tělocvična zapuštěná do země

Polná – Žáci polenské základní školy v Poděbradově ulici musejí chodit na hodiny tělocviku do tělocvičen mimo školu. Ta totiž nemá vlastní prostory pro hodiny tělesné výchovy.

Takto vypadá vizualizace nové tělocvičny základní školy v ulici Poděbradova v Polné.Foto: Vizualizace: archiv města Polná

Od září příštího roku by ale situace měla být jiná. Tou dobou už by vedle budovy školy měla stát tělocvična. Polenská radnice o to usiluje již více než sedm let. Vedle školy chtěla vystavět velkou halu umožňující všechny druhy sportů. S tím ale památkáři nesouhlasili, jelikož nová budova vznikla v těsném sousedství historického centra města. Město se proto muselo ve svých požadavcích uskromnit.

„Chtěli jsme vystavět halu normální velikosti, kde by žáci mohli hrát například i basketbal. Tento návrh ale nedostal povolení od památkářů. Muselo tak dojít ke kompromisu. Tělocvična nebude sice největší, ale bude mít základní vybavení. Vnitřní prostor bude velký čtyřiadvacet krát dvanáct metrů," popsal stavbu starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou).

Památkáři měli výhrady vůči výšce. Část budovy proto bude muset být zapuštěna pod úroveň terénu. „Bránila by pohledu na historické centrum města. Stavba nové tělocvičny se řeší už asi sedmým rokem. Byl to dlouhý a složitý proces. Doladily se materiály. Výsledek je opravu dílem kompromisu," potvrdil vedoucí jihlavského úřadu územního plánování Tomáš Lakomý.

Stavba nové budovy by měla začít už letos v půli května. Polenská radnice bude do nové tělocvičny investovat necelých 42 milionů korun. Na to si ale bude muset půjčit. Úvěr proto už schválili na svém dubnovém zasedání také zastupitelé Polné.

Polenskou základní školu v ulici Poděbradova navštěvuje více než šest set dětí. Na hodiny tělocviku chodí například do nedaleké tělocvičny domu dětí a mládeže. Ta je totiž vhodná pro většinu sportovních aktivit. Má nejen tenisové, volejbalové či badmintonové kurty, ale také rozměry vhodné pro sálovou kopanou či florbal. Do této tělocvičny dle slov Zdeňka Dvořáka, ředitele základní školy v Poděbradově ulici, budou žáci chodit na hodiny tělocviku i v budoucnu. „Zůstaneme tam v pronájmu, i když bude stát nová tělocvična," podotkl Dvořák.