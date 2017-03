Modeláři z celé republiky představí nejlepší kousky

Jihlava – O Štít města Jihlavy, tak se jmenuje akce, která se uskuteční v sobotu 25. března v reklektářích Hotelu Gustav Mahler v centru krajské Jihlavy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Doplňkovou akcí bude v případě příznivého počasí seskok parašutistů přímo na jihlavské Masarykovo náměstí.

Jde o soutěžní výstavu a veřejnou soutěž plastikových modelářů, kteří zde budou prezentovat modely letadel, bojové techniky, lodí a dále pak výjevy z dějů zvané dioramata, figurky a tak dále. „Bude možné zhlédnout asi 400 až 450 modelů. Celkem se bude soutěžit ve 29 kategoriích seniorů a dětí, dále se vyhlašuje 19 speciálních ocenění včetně dvou putovních pohárů pro nejlepší model letadla a vojenské techniky," uvedl Pavel Slavík za organizátory z Klubu plastikových modelářů Jihlava.

Doprovodný program obstarají besedy a přednášky. „Přivítáme brigádního generála Karla Blahnu, vojenského výsadkáře, který přednese přednášku na téma 70 let založení výsadkového vojska československé armády. Jihlavský historik Jaromír Museil bude mít přednášku na téma tajný objekt Kryt K9 v Jihlavě," dodal Slavík.

V rámci výstavy bude na Masarykově námětí k vidění několik nákladních a štábních vozidel, včetně motocyklů z výzbroje spojeneckých armád. V případě příznivého počasí se na náměstí v krajském městě snesou parašutisté. Návštěvníci si také budou moci zastřílet na laserové střelnici.

Pro veřejnost bude otevřeno od 10 do 16 hodin. Vstupné je 40 korun, děti do patnácti let zaplatí 20 korun a děti do šesti let to mají zdarma.