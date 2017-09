Most je stále zavřený. Lidé jezdí desítky kilometrů navíc

Měšín – Na dálničním mostě u Měšína v opravovaném úseku dálnice mezi Jihlavou a Velkým Beranovem je stále mrtvo. Doprava na něj měla podle původního plánu začít opět jezdit koncem září. Uzavírka byla původně povolená do 22. září.

Nyní ovšem odbor dopravy jihlavského magistrátu povolil uzavírku pro veškerou dopravu na mostě na silnici II/352 až do 20. října. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby potvrdilo, že podle smlouvy má být doprava na most vpuštěna do 23. října. „Tento termín bude dodržen,“ slíbil tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.



V to doufá také starosta Měšína. Podle něj most není ještě zdaleka hotový, nedá se na něj tudíž ani vjet, ani se po něm projít. „Stále jezdíme po objízdné trase přes Ždírec a Střítež do Jihlavy. Denně se mi trasa do krajského města prodlouží o 14 kilometrů,“ uvedl starosta Měšína Aleš Lancman.



Týdně prý tak najede v průměru o sto až stopadesát kilometrů navíc. „Do Jihlavy jezdí většina lidí z Měšína takto už od března, proto budeme rádi, když bude říjnový termín dodržen,“ uvedl starosta.

V současné době podle ŘSD probíhají práce již pouze na povrchu mostu.

„Jde o izolace, římsy a navazující komunikace. V souvislosti s rekonstrukcí mostu již nebude doprava na dálnici jakkoliv omezována,“ dodal Studecký. Plné uzavírky na dálnici, jako tomu bylo v březnu, se tak proto v souvislosti se stavbou mostu už neočekávají.



Také autobusová doprava bude muset ještě měsíc jezdit po vytyčených objízdných trasách. I když ŘSD původně slibovalo, že budou moci autobusy jezdit po mostu už v průběhu září.

„Zatím nemáme v ruce plné rozhodnutí, ale už teď víme, že budeme po objízdných trasách jezdit ještě do 20. října,“ uvedl Miroslav Bartoška ze společnosti ICOM transport.



Měšínský most byl naposledy rekonstruován v roce 2001, ale z bezpečnostních důvodů nevyhovoval. Proto se jej ŘSD rozhodlo v rámci rekonstrukce sedmikilometrového úseku dálnice D1 zbourat a postavit místo něj nový. Celkově stojí modernizace tohoto úseku dálnice asi 600 milionů korun.