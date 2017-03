Most půjde brzy k zemi. Místo něj postaví nový

Jihlavsko – V noci na neděli 12. března půjde k zemi most u Měšína. Ten vede přes dálnici D1 na 116. kilometru. O definitivním termínu demolice nedávno informoval Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V souvislosti s tím musí s dopravními komplikacemi počítat nejen řidiči jedoucí po dálnici, ale i Jihlavané. Krátkodobá objízdná trasa totiž povede krajským městem. „Během demolice bude dálnice D1 mezi 112. a 119. kilometrem uzavřena. Provoz bude sveden z exitu 112 Jihlava – Jihlava město – exit 119 Velký Beranov a zpět," popsal objízdnou trasu při víkendovém uzavření dálnice vedoucí magistrátního odboru dopravy Ján Tinka.

Povolení uzavírky dálnice D1 vydává Ministerstvo dopravy včetně stanovení objízdných tras. „Most se bude stavět už za provozu na dálnici," doplnil Hynek Schimmer z jihlavského odboru dopravy.

Nový most by měl stát do 22. září a zároveň bude ukončena i uzavírka silnice číslo 352 vedoucí z Jihlavy-Heroltic do Měšína.

Řidiči jedoucí z Jihlavy do Měšína budou muset využít objízdnou trasu už od středy 8. března. Objízdné trasy budou dvě. Obousměrná čtrnáctikilometrová objížďková trasa pro osobní a nákladní vozidla do dvanácti tun povede z Jihlavy přes Střítež, Ždírec do Měšína. Nákladní vozidla nad 12 tun budou jezdit přes Štoky, Dobronín, Polnou, Ždírec u Jihlavy, Měšín a zpět. Cestu si prodlouží o 26 kilometrů.

Objízdné trasy se dotknou také linkových autobusů společnosti ICOM transport, které jezdí z Jihlavy přes Měšín a dál. „Objížďka bude vedena přes Střítež do Ždírce a některé spoje pojedouz autobusového nádraží přímo po dálničním přivaděči a jiné zase přes jihlavskou část Heroltice dle požadavků krajského úřadu. Jízdné se nezdraží, protože navýšení jízdného hradí při uzavírkách krajský úřad," uvedla Marcela Průchová ze společnosti ICOM transport.

Rekonstrukci dálnice D1 provádí ŘSD, které je také zhotovitelem nového měšínského mostu. Demolice starého mostu se provádí v rámci modernizace dálnice v úseku mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Rozšiřují se tam stávající krajnice, stávající most je ale krátký, takže by potom do dálnice zasahoval. Celková cena modernizace úseku dálnice mezi krajským městem a Velkým Beranovem je asi 600 milionů korun.

ZUZANA RODOVÁ