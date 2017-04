Mrazy trvale poškodily třešně, ořešáky i zeleninu

Vysočina – Už teď je jasné, že úroda z některých ovocných stromů či keřů na Vysočině nebude valná.

Kvůli mrazivým teplotám z posledních dní jsou na tom nejhůře angrešty a rybízy. V některých lokalitách Vysočiny nebudou mít žádné plody. „Vždyť ve Žďáře nad Sázavou bylo minulý pátek minus osm. Pro ovocnáře je to katastrofa,“ řekl předseda žďárského Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Josef Hedbávný.

Pěstitelé sčítají škody. Mezi nimi i Jiří Kopeček, který pečuje o dvanáctihektarový sad ve východním cípu Vysočiny. „U meruněka ořešáků je škoda možná i 80 procent, u švestek a jabloní jsem se zatím detailně nedíval, ale obávám se nejhoršího,“ poznamenal.

Rozpoznat zničený květ od živého není v současné době jednoduché. I když třešně stále ještě pokrývají bílé květy, ne ze všech nakonec vzniknou plody. „Letmým pohledem to nepoznáte, ale když se podíváte zblízka a blizna, tedy střed květu, je jako spálená sirka, tak z takového nic nebude,“ popsal předseda jihlavského sdružení Českého zahrádkářského svazu Josef Benda.

Ani zkušení zahrádkáři takové mrazy a následné škody nepamatují. „Ano, jarní mrazíky jsou obvyklé třeba i v květnu, ale to, co se stalo teď, je mimořádné a někdy i zcela zničující,“ upozornil Josef Hedbávný ze Žďárska.

Podle ovocnáře Jiřího Kopečka přitom ve druhé polovině dubna stačí k nenávratným škodám i teploty tři stupně pod bodem mrazu. „Už na takové teploty jsou květy náchylné. Když už jsou z nich pak malé plůdky, tak stačí někdy i jeden stupeň pod nulou, aby odumřely,“ doplnil.

Někteří sadaři na jižní Moravě se mrazům bránili, seč mohli, například vytvářením mlhy mezi stromy nebo jejich přikrýváním netkanou textilií. Jiří Kopeček k takovým zásahům ale důvěru nemá. „Možná bych tím něco zachránil, jenže náklady na taková opatření by určitě přesáhly ziskz toho, co bych tím možná zachránil. Beru to tak, že jeto příroda a té neporoučíme,“ dodal. „Vím, že jedni kolegové pálili mezi stromy slámu. Valný účinek to ale nemělo,“ poznamenal.

Kromě rybízů, angreštů, meruněk, třešní a vlašských ořešáků se letos lokálně nemusejí urodit ani jablka. Okvětní pupeny zvlášť u raných odrůd jsou totiž už rozevřené, čímž se možnost, že je mráz spálil, podstatně zvýšila.

Škody sčítají někteří zahrádkáři také na již vzklíčené zelenině. Případné výpěstky rajčat, salátových okurek či paprik neochránil ani skleník. Jen někde mohl škody zmírnit plamínek svíčky, který zelináři ve svých sklenících zapalují, aby alespoň o nějakou desetinu stupně Celsia zvýšili teplotu prostředí. „Kde ale byly silnější mrazy, tak tam nepomůže nic,“ shrnul Josef Benda z jihlavské organizace zahrádkářů.

Citelné škody zaznamenali také vinaři na jižní Moravě. Těch drobných na Vysočině se ale mrazy podle všeho příliš nedotkly. Čtyřhektarový vinohrad u Kojetic na Třebíčsku přečkal rozmary počasí zatím bez úhony.

„Koncem minulého týdne byly na jižní Moravě dva stupně pod nulou, u nás nula, ale i kdyby u nás mráz byl, tak by to větší škody neznamenalo, protože většina oček na révě byla ještě ve fázi takzvané včelky, tedy těsně před rozvinutím prvních dvou lístků. To je fáze, kdy ještě slabší mrazy tolik neničí,“ popsal majitel Vinařství Sádek Lubomír Lampíř. „Naše mikroklimaje z tohoto pohledu výhodné, protože k rozvinutí oček u nás dochází později než na jižní Moravě. Tam jsou proto po posledních mrazech škody obrovské,“ dodal.

Stejně jako ostatní zahrádkáři se i Lubomír Lampíř dalších dnů obává. Pupeny na révě vinné i řadě ovocných stromů, například pozdních odrůd jabloní, totiž budou brzy o mnoho zranitelnější než nyní.

Ranní mrazíky ale meteorologové v nejbližších dnech neočekávají. Nejchladněji bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu v neděli ráno. To by teploty mohly místy klesnout k bodu mrazu.