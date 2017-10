Multifunkční hala je řešením. Město na ni ale nemá

Jihlava – Jihlavská část Bedřichov, Handlovy Dvory za Tescem a lokalita u jihlavské výpadovky na Pelhřimov. Tyto tři městské části krajského města si jihlavská radnice vytipovala pro výstavbu nové multifunkční haly, kam by se mohli přestěhovat hokejisté Dukly.

Horácký zimní stadion.Foto: Deník/archiv

Z několika možných řešení budoucnosti Horáckého zimního stadionu to teď aktuálně vypadá, že jihlavská radnice si vybrala multifunkční halu. Na její výstavbu však zatím nemá finance.



Radnice chce, aby vyrostla u jihlavské výpadovky na Pelhřimov. Na záříjovém zastupitelstvu proto vedení města schválilo 900 tisíc korun na prozkoumání této lokality. Co by bylo se zimním stadionem, ještě vedení města neví.



„Peníze půjdou na průzkum prioritní lokality u výpadovky na Pelhřimov, kde může ale i nemusí vzniknout hala. Je to důležitý pozemek pro město. Ať tam bude cokoliv, je dobré vědět, na co to budeme používat,“ zdůvodnil schválené peníze na průzkum lokality primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD). Po předchozí úvaze vedení města vyškrtlo lokalitu Bedřichov. A Handlovy Dvory se staly pouze záložní lokalitou.



Radnice na výstavbu nové multifunkční haly může dát maximálně 250 milionu korun. „Za to ale novou halu nepostavíme. V tuto chvíli nemáme klíčového investora a snažíme se cílit na granty. Pro ně chceme zmapovat území, proto mi to přijde smysluplné,“ vysvětlil zastupitel Daniel Mayer (ANO).



Multifunkční hala je za současné situace také dle jednatele Dukly Bedřicha Ščerbana nejlepším řešením. „Jenom výměna střechy staré haly by zabrala osm měsíců. Po celou dobu oprav bychom museli trénovat a hrát zápasy jinde. Kdo si ale pustí cizí tým do své haly,“ zdůvodnil svůj názor jednatel Dukly Bedřich Ščerban.



S tréninky a zápasy na jiném ledě by vedení Dukly muselo vyřešit mnoho komplikací, které by klub vyšly velmi draho. „Jsme velkým týmem. Hokejisté by na ledě zabrali hodně hodin. Potřebovali bychom celý stadion. Museli bychom platit za dojíždění, ubytování. Rovněž bychom museli zajistit tréninky mládeže na jiném ledě v blízkém okolí. Jihlavský zimáček totiž nemá kabinu,“ vysvětlil Ščerban. Dle něj by stará hala mohla sloužit jako budova pro výkoností sport a jako tréninkové centrum.