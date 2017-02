Muže bez nohou prý nechali v čekárně

Rumburk, Jihlava - Bezdomovec Ludvík si stěžuje na jednání jihlavských úředníků z magistrátu. Do Rumburku na Děčínsku převezli bezdomovce pracovníci sociálky z Jihlavy

PAN LUDVÍK. Šestapadesátiletého muže nechali v čekárně úřadu práce v Rumburku pracovníci jihlavské sociálky. Nyní se léčí v nemocnici. Foto: Deník/Karel Pech

Jednu nohu šestapadesátiletý Ludvík nemá vůbec, druhou téměř vůbec. Přesto ho pracovníci jihlavské sociálky odvezli do Rumburka a údajně nechali bez další pomoci v čekárně tamního úřadu práce.

V Rumburku postup jihlavské sociálky nechápou a považují jej za naprosto necitlivý a neprofesionální. Magistrát v Jihlavě pochybení odmítá.

Pan Ludvík se v Jihlavě poprvé ocitl před téměř dvaceti lety, z nichž velkou část strávil na ulici. Pobyl si také ve vězení, kam se dostal za příživnictví.

„Poslední dobou jsem v Jihlavě přespával, kde se dalo. Někdy na nádraží, někdy ve vlacích. A to se na mně podepsalo, omrzla mi noha," řekl drobný muž sedící na posteli rumburské nemocnice.

Do té se dostal v pondělí večer, kdy jej tam nechali odvézt pracovníci rumburského azylového domu. Do Rumburku ho převezla jihlavská sociálka, pan Ludvík má poslední trvalé bydliště ve Šluknově v Ústeckém kraji. Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radka Tulise byl převoz do Rumburku přáním pana Ludvíka, což potvrdil i on sám.

„S Jihlavou už nechci mít nikdy nic společného. Jsou to tam samí podrazáci," řekl bezdomovec. Kdo mu měl ublížit, ale není jasné. Zatím se to nepodařilo zjistit ani sociálním pracovníkům.

SÁM PRÝ VĚDĚL, CO CHCE

Jihlavská radnice jej proto převezla do téměř 270 kilometrů vzdáleného Rumburku. A to i přesto, že tam neměl zajištěné místo v azylovém domě. Údajně jej vysadili v čekárně rumburského úřadu práce a odjeli zpět na Vysočinu.

„Volal nám městský terénní pracovník, že na úřadu práce je nějaký člověk na vozíku. Když jsem zjistil, oč se jedná, nevěřil jsem vlastním očím. Nechat člověka v takovém zdravotním stavu napospas osudu je naprosto nelidské. Přitom stačilo, aby přijeli k nám a my jsme situaci mohli dál nějak řešit," řekl Miroslav Řebíček, ředitel občanského sdružení CEDR, provozujícího azylový dům v Rumburku.

Pan Ludvík má mokvající rány po amputaci. I několik dnů po opětovné hospitalizaci mu skrz obvazy prosakuje krev. Až se podaří toto doléčit na chirurgii, bude zřejmě následovat pobyt na oddělení následné péče.

„Pán je invalidní, ale svéprávný, ví, co chce, jihlavský magistrát se snažil vyhovět jeho požadavku. Celý postup je zdokumentovaný a opatřený souhlasem dotyčné osoby, a jsou k tomu svědectví. Dotyčná osoba nemůže v Jihlavě čerpat prostředky, které lze poskytnout jen v místě trvalého pobytu," hájil postup pracovníků sociálky v Jihlavě mluvčí magistrátu Tulis. Dodal, že pan Ludvík dostal předvyplněné žádosti o některé dávky.

Podle Řebíčka ale není pravda, že je možné žádat o dávky pouze v místě bydliště, tedy v případě pana Ludvíka v Rumburku, pod nějž úřad práce ve Šluknově spadá. „Zcela běžně pomáháme vyřídit našim klientům dávky na úřadu práce u nás, ačkoliv mají trvalé bydliště někde jinde," řekl.

Tulis: Pána jsme odvezli a doprovodili na úřad práce

Jihlava - Mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis popsal situaci očima pracovníků odboru sociálních věcí. Vše začalo v pátek 3. února, kdy byl pan Ludvík hospitalizován v Nemocnici Jihlava s tím, že ho v pondělí 6. února propustí.

„Pán, kterého pracovníci sociálního odboru navštívili v nemocnici, nebyl spokojený s nabídkou využít dočasnou noclehárnu pro bezdomovce v Žižkově ulici. Z následného jednání s ním vyplynul požadavek o pomoc s dopravou do místa trvalého bydliště, tedy do Šluknova. Zde si nechal své věci a chtěl se tam vrátit," popsal Tulis.

Odbor sociálních věcí mu prý nabídl zajištění jízdenky na vlak či autobus, což pan Ludvík odmítl, a proto mu město nabídlo zajištění dopravy magistrátním autem. „Tu pán přijal a požádal o odvoz do Rumburku, na úřad práce, aby si tam mohl vyřídit sociální dávky," dodal Tulis. V pondělí v 11 hodin dopoledne byl tedy podle Tulisových slov dopraven do čekárny úřadu práce v Rumburku. „Zde byl znovu poučen o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Byly mu předány i předvyplněné žádosti o mimořádnou pomoc, o příspěvek na živobytí, o doplatek na bydlení a o obnovení výplaty příspěvku na péči a příspěvků na mobilitu," řekl Tulis. (jko)