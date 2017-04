Muzeum hledá nové prostory

Telč – Rozmontovat a přemístit velkoplošné vitríny, řadu exponátů i pohyblivý a ručně dělaný betlém se stovkou figurek. To čeká koncem příštího roku pobočku Muzea Vysočina Jihlava (MVJ) v Telči.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do konce roku 2018 musí totiž MVJ opustit prostory v prvním patře jihozápadního křídla telčského zámku, zatím ale stále není jasné, kam se přestěhuje. Momentálně se nabízejí dvě varianty: budova současného domova pro seniory v Telči, či bývalá židovská synagoga.

„Máme určité preference, ale realita je taková, že budou rozhodovat peníze," uvedl ředitel MVJ Karel Malý. Dle něj i krajského úřadu, který muzeum zřizuje, by ideálnějším místem byla synagoga, protože je na lepším místě. Její oprava by však mohla vyjít i na několik milionů korun.

Investovat by se muselo ale i do budovy, která stále slouží jako domov pro seniory. Telč však nechala vystavět nový domov s větší kapacitou, takže tato budova by mohla být do konce roku 2018 volná. „Tento objekt je sice udržovaný a je na tom stavebně lépe než synagoga, ale i jeho adaptace na muzeum by byla nákladná. Navíc je památkově chráněný," podotkl Malý s tím, že by mohl nastat při některých stavebních úpravách problém.

V NOVÉM V ROCE 2018

V nových prostorách by se muzeum mělo zabydlet už koncem roku 2018. Ředitel MVJ je ale k celé věci poněkud skeptický. „Ideální by sice bylo, kdybychom se odstěhovali rovnou někam do hotového, kde už zůstaneme, ale můj hrubý odhad je, že tomu tak bude spíše v roce 2019 až 2020," dodal Malý.

Pokud MVJ do konce roku 2018 nenajde a nepřizpůsobí nové prostory, rádo by pro část svých expozic dočasně využilo městskou galerii Hasičský dům. Město ani zástupci MVJ si totiž nepřejí, aby se muzeum z města vytratilo, byť jen na nějaký čas.

Z budovy zámku se MVJ musí vystěhovat proto, že Národní památkový ústav chce v těchto prostorách instalovat vlastní expozici, která se bude vztahovat přímo k dějinám telčského zámku.

IVANA HOLZBAUEROVÁ