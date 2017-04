Na dni zdraví vyšetří kuřákům zdarma plíce

Jihlava – Prevence je základ. To je hlavní poselství Dne zdraví, který pro veřejnost každoročně pořádá jihlavská nemocnice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Letos si budou moci zájemci nechat změřit tlak i cholesterol a dostanou možnost si zdarma nechat zkontrolovat znaménka či přijít bez objednání na mamograf. Den zdraví se uskuteční tento pátek mezi 9 až 15 hodinou.

„V modré chodbě, spojující interní a diagnostický pavilon nemocnice, budou připraveni zdravotničtí pracovníci. Kuřákům se bude měřit oxid uhličitý v plicích a nabídnuta jim bude pomoc Poradny pro odvykání kouření. Epidemiologická sestra ukáže, jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce a vysvětlí, proč je správné mytí rukou důležité," vyjmenovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

NUTRIČNÍ TERAPEUTI

Příchozí si budou moci nechat změřit také hodnotu glykémie. Nutriční terapeuti poradí ohledně výživy, zástupci Státního zdravotního ústavu určí zájemcům výši cholesterolu.

Mamografické vyšetření bude přístupné bez žádanky. „Informovat na místě budeme o prevenci nádorů tlustého střeva, na kožním oddělení zájemcům vyšetří znaménka a to v čase od 9 do 13.30 hodin v ambulanci kožního oddělení," dodala Zachrlová a zdůraznila, že všechny úkony budou zdarma.

„Touto akcí chceme upozornit na důležitost prevence a odpovědnost každého z nás za své zdraví. Chodit k lékaři na preventivní prohlídky rozhodně není zbytečné a to by si lidé měli uvědomit," řekla náměstkyně ošetřovatelské péče jihlavské nemocnice Jarmila Cmuntová s tím, že lidé procházející kolem stánků Dne zdraví pro veřejnost by se na pár minut mohli zastavit a zkontrolovat svůj stav. Přestože se totiž lidé mohou cítit dobře, není vyloučené, že u nich začíná některé onemocnění, které je bez příznaků.

Novinkou letošního dne zdraví bude živé vysílání Českého rozhlasu Region přímo z Nemocnice Jihlava. V modré chodbě bude k vidění mobilní studio. Tématem vysílání má být prevence.

IVANA HOLZBAUEROVÁ