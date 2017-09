Na náměstí postaví Romský stan

Jihlava – Svět Romů a především jejich kulturu poodhalí na jihlavském Masarykově náměstí kočovný projekt Romský stan v pondělí a úterý od 14. do 15. září. Na programu jsou vzdělávací semináře, workshopy, pohádky, divadelní představení, taneční vystoupení a koncerty romských hudebníků.

Akce je součástí tříletého projektu s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě. „Cílem této iniciativy je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podpořit děti a žáky ze sociálně či ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu,“ poukázala mluvčí Oblastní charity Jihlava Radka Běhalová.



Dopolední program je určený hlavně žákům základních a středních škol zapojených do projektu. Děti se dozví o romské historii a jazyce. Ty jim představí samotní Romové pomocí her či setkání se známými osobnostmi v čele s hudebníkem Máriem Bihárim.



Odpoledne představí mladí Romové své taneční umění, cirkusové kousky, rap nebo divadlo. Pro zájemce si Cigi Cigi Cirkus připravil workshop klaunského a artistického umění. Amatérští rappeři si mohou zasoutěžit pod vedením zkušeného rappera, o vítězi rozhodnou diváci. Odpoledne zakončí autorské čtení romských spisovatelek Ivety Kokyové a její jihlavské kolegyně Judity Horváthové.



Večery se ponesou ve znamení hudby. Na Masarykovo náměstí kromě Mária Biháriho dorazí Terne Čhave nebo Bengas. Prostor dostanou také mladší umělci v čele s UGC či Pavlínou Matiovou.



Oba dva dny mohou lidé zavítat také do romské knihovny nebo si prohlédnout výstavu Romský sen, kde budou k vidění ukázky kreseb a krátkých textů romských dětí.