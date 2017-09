Na novém sportovišti v Lukách už skáčou s koloběžkami

Luka nad Jihlavou – Na pumptrackové dráze, která vyrostla u cyklostezky nedaleko Luk nad Jihlavou, se už prohání mladí lidé s koloběžkami. Nová dráha je sice stále obehnaná červenou páskou a před několika dny tam ještě stál bagr, ale to nedočkavým zájemcům vůbec nevadí. Dle slov starosty Luk nad Jihlavou Viktora Wölfla je už dráha téměř hotová. Schází prý dodělat jen malé drobnosti kolem dráhy.

„Poslední týden v září chceme dráhu slavnostně otevřít. Pokud brzy nepřijde zima, tak si myslím, že o ní bude ještě letos velký zájem,“ řekl starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. O nezájem veřejnosti o nové sportoviště se starosta nebojí, protože bylo vybudováno na základě žádostí mladých lidí. Ti totiž neměli pro svůj koníček prostor, a tak docházelo k ničení obecního majetku.

Nové sportoviště je plné kopečků a zatáček s asfaltovým povrchem. Nachází se hned vedle cyklostezky a je dobře dostupné z Luk nad Jihlavou. „Vybírali jsme dobře dostupné místo, které by nebylo daleko od Luk, aby rodiče neměli strach o své děti. Hřiště v blízkosti svých domovů lidé nechtějí kvůli hluku. Proto jsme zvolili místo nedaleko cyklostezky, kudy projíždí hodně cyklistů,“ odůvodnil výběr místa Wölfl.



Původně vedení městyse plánovalo, že by dráha sloužila pouze pro koloběžky a skatebordy. Nakonec své rozhodnutí změnilo a nechalo vystavět dráhu tak, aby byla vhodná i pro bmx kola. „Na Jihlavsku takových sportovišť totiž moc není,“ vysvětlil starosta. Okruh nedaleko Luk nad Jihlavou měří 103 metrů.



Dráhu vedení Luk financuje ze schválené dotace, která měla podmínku dokončení sportoviště do konce září. „Termín dokončení stíháme. Vše už je téměř hotové. Schází ještě drobné dodělávky kolem dráhy a připevnit provozní řád,“ ujistil starosta. Vybudování pumtrackové dráhy vyšlo město na jeden milion korun. Ze schválené dotace představitelé města uhradí 400 tisíc korun a zbytek poputuje z městské kasy.



Do budoucna vedení města plánuje vylepšit i své nové dětské hřiště, které se nachází před budovou městského úřadu. „Zatím tam máme hotové hřiště pro malé děti. Chceme tam navíc vybudovat i prostor pro starší děti, kde by si mohli zahrát třeba basketbal,“ prozradil starosta.