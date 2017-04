Na Pelhřimov to bude váznout

Jihlava – Řidiči jedoucí z Jihlavy směrem na Pelhřimov by měli od května do října počítat se zdržením. Kraj Vysočina se totiž chystá začít opravovat hlavní tah na Pelhřimov, a to v Jihlavě od čerpací stanice ONO u ústředního hřbitova a dále kolem městské části Hosov až ke kruhovému objezdu pod Jihlavou u odbočky na Kostelec.

„Opravy potrvají celou sezonu. Bude se to dělat po půlkách a žádná objízdná trasa není stanovená,“ uvedl k rekonstrukci krajský radní pro dopravu Jan Hyliš (ČSSD). Úsek tedy bude možné projet jen jedním pruhem a dopravu budou řídit semafory. Dle dřívějších slov radního je silnice na hranici své životnosti. Opravu zhruba 4,2 kilometry dlouhého úseku kraj avizuje již dlouho. Součástí stavby je vybudování nového sjezdu k plánované čerpací stanici zemního plynu (CNG), kterou má provozovat firma CNG Credit. Ta také uhradí výstavbu sjezdu. Nová CNG stanice má vzniknout na území jihlavské části Hosov. ČTĚTE TAKÉ: Tohle nemrzí. Dukla urvala bod a je v extralize! Dopravní omezení ve směru na Pelhřimov mohou však trvat ještě o něco déle. Jihlavská radnice totiž plánuje na podzim začít s dlouho avizovanou úpravou nebezpečné křižovatky mezi ulicemi Rantířovská a Žižkova, kde se dlouhodobě, zejména v dopravních špičkách, vytvářejí dlouhé kolony vozidel ze směru od Horního Kosova. „Pokud vše půjde podle našich představ, v polovině roku 2018 budou dopravu na rušné křižovatce řídit semafory. Toto řešení se ukázalo jako vhodnější než původně uvažovaný kruhový objezd,“ řekl již dříve náměstek primátora pro rozvoj města Vratislav Výborný (ČSSD). Město v křižovatce nechá rozšířit a upravit jízdní pruhy, vybudovat přechody pro chodce, bezpečnostní ostrůvky i veřejné osvětlení. Městská hromadná doprava bude mít pro směr z centra města směrem na Horní Kosov vyčleněnou komunikaci za čerpací stanicí. Vedle ústředního hřbitova má také vzniknout nové parkoviště P+R pro více než sto aut. Ivana Holzbauerová

