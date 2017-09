Na rančířovském tankodromu se budou brodit náklaďáky v bahnu

Rančířov – V bývalém vojenském prostoru Rančířov budou o nadcházejícím víkendu poměřovat své dovednosti řidiči nákladních vozidel. Čeká na ně abnormálně těžká trať plná prudkých svahů, vykopaných děr a bahna. Diváci se mohou těšit na poslední šestý závod letošní sezony, který ukončí mistrovství České republiky v Truck trialu.

Nějak takto vypadalo Mistrovství České republiky v Truck trialu na předchozích závodech. V Rančířově u Jihlavy bude čekat na diváky podobná podívaná.Foto: Jiří Černý 4T

Na startovní listině jsou přihlášené posádky z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. „Závodníci mají za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a nezřídka dochází k jejich převrácení,“ přiblížil soutěž organizátor akce Karel Fiala.

Sekce s brankami budou umístěné na prudkých svazích, kde řidiči budou posouvat o něco dál zákony zemské přitažlivosti. Pokud jim to napoprvé nevyjde, poperou se prý s těmito zákony příště znovu. „Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody, utopí, nebo úspěšně projedou, si většinou závodníci pokládají až po závodě,“ dodal Fiala s tím, že je to sport pro opravdu silné jedince. V rámci závodu totiž posouvají hranice, o nichž si přihlížející mohou myslet, že jsou nepřekonatelné.



Organizátoři předpokládají, že by se závodu mohlo zúčastnit kolem 45 posádek. „Konečný stav závodníků budeme znát až těsně před zahájením závodu. Jihlava je uprostřed republiky, tak očekáváme, že se k nám sjede hodně posádek. Navíc to bude poslední závod letošní sezony, v rámci kterého mohou soutěžící získat ještě poslední body,“ upřesnil Fiala.



Terénní závod v Truck trialu bude zahájen v sobotu 23. září na tankodromu Rančířov u Jihlavy v deset hodin ráno. Závodníci se na start vydají o půl jedenácté. Po celý den budou zdolávat různé sekce závodu. Konec bude o půl sedmé večer. „V neděli závod začne už v devět hodin ráno a potrvá až do čtyř hodin odpoledne. Výsledky budeme vyhlašovat v pět hodin odpoledne. Vítězové budou odměněni poháry a dostanou také drobné ceny od sponzorů soutěže,“ doplnil Fiala s tím, že finální výsledky za celou sezonu budou vyhlášeny až na začátku prosince v České Lípě.

Diváci se mohou těšit nejen na lákavou podívanou, ale i na diskotéku pod širým nebem, kterou organizátoři plánují na sobotní večer. Vstupné pro diváky na Truck trial je 150 korun pro dospělého a padesát korun zaplatí rodiče za své děti.