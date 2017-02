Na Vysočině je otevřeno devět sjezdovek, další přibudou o víkendu

Jihlava – Na Vysočině je navzdory oblevě stále otevřených devět lyžařských sjezdovek, nejvíc jich je v provozu na Žďársku. Některé další skiareály se chystají obnovit provoz koncem týdne.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kupříkladu v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku bude lanovka znovu jezdit od sobotní osmé hodiny ranní. Stopy pro běžkaře už ale podle včerejších informací nejsou sjízdné ani v okolí Nového Města na Žďársku, přístupné pro veřejnost jsou však dál uměle zasněžené závodní tratě novoměstské Vysočina Areny.

Na víkend by se mělo mírně ochladit. Na Šacberku v Jihlavě-Zborné pořád leží kolem sedmdesáti centimetrů sněhu, lyžování tam nepřerušili ani v minulých deštivých dnech. Provozovatel Pavel Havlíček o ukončení lyžařské sezony ještě neuvažuje. „Následujících čtrnáct dní až tři týdny nepředpokládám, že by nás mělo něco omezit," řekl.

Kromě Šacberku jsou otevřené sjezdovky Čeřínek u Jihlavy, Křemešník na Pelhřimovsku, Jalovec u Číchova na Třebíčsku a dalších pět sjezdovek na Žďársku: Fajtův kopec, Harusův kopec, Dalečín, Nový Jimramov a Svratka.

Na Čeřínku ale jezdí jen jeden vlek měřící čtyři sta metrů. „Vzhledem k předpovědi počasí to vypadá na jeden z posledních dní lyžování," uvedli včera na webu správci střediska Jalovec.

Na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí mohou lyžaři o víkendu naopak lyžovat nonstop i přes noc, a to za umělého osvětlení. Sjezdovka bude otevřena od sobotního rána až do sedmé hodiny večerní v neděli. „Děláme to jednou za rok. Jde o to, vyzkoušet něco netradičního, pro zábavu," řekl Jiří Pálka z tamního lyžařského klubu.