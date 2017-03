Na Vysočině se stávkovat nebude, tvrdí dopravci

Vysočina – Na Vysočině zajišťují regionální autobusovou dopravu v drtivé většině tři firmy, největší podíl má Icom transport, dále pak Zdar a Arriva.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Všechny tyto společnosti popřely informace celostátních dopravních odborů, že by se jejich zaměstnanci měli k případné stávce řidičů autobusových dopravců připojit. To, že by kvůli platům měli stávkovat i řidiči na Vysočině oznámil minulý týden předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Pomajbíkovo prohlášení rozhořčilo i vedení Kraje Vysočina.

„V tuto chvíli už mají všichni smluvní dopravci na Vysočině k dispozici dodatky smluv, ve kterých jim nabízíme navýšení plateb o jimi navržených 34,9 milionů korun. Pak nerozumím obsahu sdělení Luboše Pomajbíka," poukázal vysočinský hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

V rámci celého Česka protestují řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám od října 2015.

Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by soutěže na zajištění veřejné dopravy měly zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro řidiče autobusů. Minimum určené vládou navyšuje mzdy za hodinu jízdy na 98,10 koruny a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 koruny za hodinu za náročné pracovní prostředí. Odbory ale požadují, aby se čekání započítávalo do fondu pracovní doby jako jízda.

Uplynulý týden Luboš Pomajbík uvedl, že problémy s nevyřešeným navýšením mezd přetrvávají v krajích Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji a na Vysočině. Dále varoval, že tedy i na Vysočině hrozí stávka řidičů autobusových dopravců.

„Kraj do poslední koruny rozpočítal mezi dopravce vše, co mají z rozhodnutí vlády slíbeno a co bylo schváleno," reagoval na to hejtman Vysočiny. Podle něj k tomu kraj přistoupil velkoryse. „Pokud odborový svaz řeší problém s vyplacením navýšených mezd, pak jej musí řešit se zaměstnavateli, a nesvalovat vinu na kraje. My jsme svou část dohody bez možnosti do ní zasáhnout velmi výrazně naplnili," dodal hejtman.

Největší autobusový dopravce na Vysočině, koncern Icom transport prohlásil, že jejich řidiči stávkovat nebudou. „Řidičům koncernu Icom transport jsou mzdy vypláceny od 1. ledna 2017 v souladu s nařízením vlády. I nadále se budeme snažit o nadstandardní podmínky pro naše řidiče. Vzhledem k rovnocennému jednání krajského úřadu se všemi dopravci nevidíme důvod ke stávce ani v oblastech, které neobsluhujeme. Cestující nenecháme na holičkách ani na linkách, kde nejezdíme," prohlásil generální ředitel Icomu Zdeněk Kratochvíl. Cestující na Vysočině podle něj prý mohou být klidní, stávkovou pohotovost údajně řidiči Icomu nedrží.

Koncern Icom transport zaměstnává více než tisícovku řidičů, firma navýšila řidičům mzdy v průměru o 3271 korun.

ŽÁDNÉ TAKOVÉ INFORMACE NEMAJÍ

Ani ve žďárské firmě Zdar, která obstarává nejvíce regionálních autobusových linek na Žďársku, nemá žádné informace o tom, že by se jejich řidiči chtěli ke stávce připojit. „Zatím žádnou takovou informaci od odborů nemáme," uvedl v pátek Lukáš Německý, vedoucí střediska autobusové dopravy žďárské společnosti Zdar. Firma zajišťuje více než tisíc spojů.

Obdobně reagovala Nikola Šeligová, mluvčí dopravní společnosti Arriva, která zajišťuje převážný počet spojů regionálních autobusových linek na Havlíčkobrodsku. „V tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by se řidiči naší společnosti na Vysočině ke stávce řidičů připojili," odpověděla v pátek na dotaz Deníku.

Podle dosavadních vyjádření Pomajbíka, dopravním odborů také vadí to, že řadě řidičů v Česku, kteří měli v kolektivních smlouvách vyjednané vyšší hodinové mzdy za hodinu jízdy, se mzdy nezvedaly adekvátně k navýšení minimální mzdy. Zvýšení se tak týkalo jen osmatřicetikorunového navýšení odměn za hodinu čekání.

V Česku je podle odhadů kolem padesáti tisíc řidičů autobusů, jedenáct tisíc až dvanáct tisíc z tohoto počtu připadá na řidiče na regionálních linkách objednávaných kraji. Oficiální průměrná mzda řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají podle Českého statistického úřadu činí 26859 korun. Toto číslo ale zohledňuje i platy lépe ohodnocených řidičů trolejbusů, tramvají a městských autobusů či pražského metra. Průměrná hrubá měsíční mzda v celé České republice v loňském čtvrtém čtvrtletí činila 29320 korun.