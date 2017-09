Na železnici vzpomínali na zlaté časy

Jihlava - Koupit si lístek, najít správné nástupiště, nastoupit do vlaku, pohodlně se posadit a dojet na místo určení. Takhle zná vlakovou dopravu většina cestujících. Co se děje ale děje v pozadí toho všeho?

Retro souprava Ostravan, staré jízdenky, řídící centrum provozu i uniformy z dob Českoslovenka. To vše bylo v sobotu k vidění na Hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. České dráhy oslavovaly Den železnice.Foto: Deník / Jelínková Markéta

Možnost odhalit toto tajemství měli v sobotu návštěvníci Hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. České dráhy totiž slavily Den železnice a zároveň si připomenuli existenci dvou tratí. Trať z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy oslavila 130. výročí. Ta druhá, úzkorozchodná trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice je v provozu již 120 let.

Součástí programu totiž byly komentované prohlídky dopravní kanceláře, kde si lidé mohli prohlédnout zázemí, odkud se řídí železniční provoz a dálkové řízení dvou vedlejších stanic Dobronín a Šlapanov. „Vše je ovládáno počítačem, jednou myší ovládáme téměř vše, ukazoval zájemcům Tomáš Potůček, dopravní kontrolor.

Za jeden den projede stanicí okolo třiceti až čtyřiceti souprav, systém a jeho obsluha proto musí pracovat bezproblémově. „Zabezpečovací zařízení je zcela nestandardně napájeno z trolejového vedení, takže výpadek veřejné elektrické sítě na něj nemá vliv. Největší problémy dělají atmosférické bouřky, proto zde máme dvě sady počítačů, když nastane porucha, automaticky naskočí ten druhý,“ vysvětloval bezpečnost Potůček. Že vše funguje, jak má dokazuje i fakt, že zde nikdy nedošlo k žádné mimořádné situaci z viny zaměstnance. „Minulý rok zde vykolejil náklad, ale to bylo vlivem špatného technického stavu vozu a jediná srážka vlaků, co si pamatuji, byla před 21 lety ve Stříteži, ale tehdy to byla vina strojvedoucího,“ doplnil Potůček.

Hlavním bodem programu byl retro rychlík sestavený ze soupravy Ostravan, ten na nádraží přijel okolo jedné hodiny odpoledne. Cestou z Českých Budějovic nabral například cestující z Počátek – Žirovnice, Horní Cerekve či Kostelce u Jihlavy.

Program doplnila výstava starých jízdenek, uniforem a dalšího vybavení z doby Československých drah.