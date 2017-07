Nad Telčí přeletí vrtulník obtěžkaný krovem věže

Telč - Opravy střechy Veže svatého Ducha v Telči začaly toto úterý uzavřením památky a předáním stavební firmě ze Vsetína.

Věž svatého Ducha. Telčskou dominantu čeká rekonstrukce. Foto: Deník/archiv

Představitelé města získali značkou část peněz na rekonstrukci z fondů Evropské unie. Kolem věže pracovníci stavební firmy rozmístí lešení, které bude zasahovat také do Palackého ulice v těsné blízkosti historického centra. Tam bude kvůli opravám ztížený provoz.



Práce potrvají od konce června. „Během července a srpna firma sundá stávající střechu a krov,“ popsal starosta města Roman Fabeš průběh rekonstrukce. Nový krov věže budou stavitelé skládat v prostorách bývalého zimního stadionu. Na věži by se měl objevit v září a do 11. listopadu, na svátek svatého Martina, přibude také nová měděná střecha. Nejdříve bude mít červenou barvu, postupně se zbarví vlivem přírodních podmínek.



Radnice už před časem informovala o tom, že hotový krov přes Ulický rybník na věž s největší pravděpodobností přenese vrtulník. „Stále to zvažujeme, jeden přelet vrtulníku stojí osm set tisíc korun. Stroj také může letět jen s určitým množstvím nákladu,“ uvedl místostarosta Telče Pavel Komín. Opravy vyjdou na 8,7 milionů korun, vedení města získalo dotaci ve výši devadesáti procent této částky.