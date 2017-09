Naleštěné traktory Zetor se předvedou v Třeštici

Jihlava – Jihlavská radnice chtěla zdánlivě jednoduše propojit ulice U Hřbitova a Telečská. Jednoduchá, asi třicetimetrová silnice kolem bytového domu by tak zkrátila cestu lidem například od jihlavského ústředního hřbitova na výpadovku na místní části Pístov a Popice. Dosud totiž propojka slouží jenom pro pěší. Po rekonstrukci by na ní mohla také auta, která by rovněž svedla část dopravy z Telečské na vhodnější silnici v ulicích Seifertova a Wolkerova.