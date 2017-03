Napadený plameňák se zotavuje

Jihlava – Krajským městem i nadále hýbe případ, který se stal minulý pátek v jihlavské zoologické zahradě. Tři kluci ve věku od pěti do osmi let se dostali do výběhu plameňáků a, přičemž jeden z ptáků útok nepřežil a druhý se z útoku vzpamatovává.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Případ řeší policisté pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a poškození cizí věci. Ti ho ale nakonec pravděpodobně z důvodu nízkého věku pachatelů odloží.

Případ však leží na stole pracovníkům sociálního odboru jihlavského magistrátu. Tam rodiny útočníků dobře znají. „S těmito konkrétními rodinami nezletilých dětí odbor sociálních věcí pracuje, a to z důvodu vyskytujícího se závadového chování jiných dětí v rodinách. Tedy sourozenců. Jedná se o rodiny s větším počtem dětí, které bydlí v jednom domě," nastínil poměry v rodinách útočníků mluvčí radnice Radek Tulis.

Spekuluje se také o tom, zda by rodiny, pokud pobírají dávky v hmotné nouzi, mohli o tyto peníze přijít. Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce České republiky ale nechtěla tento konkrétní případ komentovat. „Je to v kompetenci orgánů činných v trestním řízení.

Podle platné legislativy Úřad práce České republiky v případě krácení a odebírání dávek v hmotné nouzi zkoumá, zdali děti plní řádně školní docházku," popsala Kateřina Beránková.

Případ se stal v pátek v době mezi dvanáctou a jednou hodinou odpoledne. Pokud děti v té době měly sedět ve školních lavicích, může rodina o dávky přijít.

1500 EUR ZA MLÁDĚ

Peníze bude chtít vymáhat po vinících jihlavská zoologická zahrada. Plameňák měl pro ni nevyčíslitelnou chovatelskou hodnotu. „Tržní cena u soukromých chovatelů se pohybuje kolem 1000 až 1500 eur za mládě. Cena chovného kusu, zvláště takto starého a zkušeného, byla minimálně dvojnásobná," uvedl mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč.

Zda se nakonec jihlavská zoologická zahrada vrhne do případného soudního sporu, Maláč říci zatím nedokáže. O případné náhradě škody se chce poradit s právníky.

Vedení zahrady si však zatím počká na prošetření případu policií.

A jak to vypadá s plameňákem, který vyvázl z řádění chlapců s pohmožděninami? „V pátek jej prohlédli veterinář a zoologové, kteří rozhodli, že ho nechají v hejnu. Kdybychom ho oddělili a dávali mu na poraněnou nohu dlahu, asi by se sice lépe hojil, ale pták by další stres nemusel přežít a pošel by," vysvětlil Maláč.

Proto se v zoologické zahradě rozhodli, že ho nechají v kolonii a dají mu šanci, aby se z toho dostal sám. „V současnosti je na tom už lépe, sice kulhá, ale vypadá to, že je již mimo ohrožení života," doplnil Maláč. Kolonie plameňáků byla podle chovatelů ještě v sobotu z incidentu znatelně otřesená, nyní se ale dostává opět do normálního stavu a psychické pohody.

Zoo už uvažuje o dalších bezpečnostních opatřeních, včetně posílení kamerového systému. Co se týče úprav vnějšího oplocení či ohrazení expozic, tak k tomu zatím přistupovat nechce. „Jsme zoo, ne vězení. Oplocení je vždy kompromisem jak pro zvířata, tak pro lidi. Tímto způsobem to tedy řešit nechceme. Nehodláme se nechat zahnat do kouta výtržníky," namítl Maláč.