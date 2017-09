Našli jste plné koše hub nebo ukázkové hřiby? Pochlubte se ostatním!

Brtnice - Odkud jsi? Tuto otázku na té cestě uslyšíte velmi často. A odpovědi se různí. Ze Španělska. Z USA. Z Francie. Z Filipín. Ze Švýcarska. A mnoha a mnoha dalších zemí. A občas také zazní: Z České republiky. I am from the Czech Republic. Soy de la República Checa. Ale ať už je odpověď jakákoli, vždy na ni uslyšíte kouzelnou formulku: „Buen camino!“ „Buen camino!“