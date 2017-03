Návrhy jízdních řádů vypadají slibně, ale jsou v nich i chyby

Jihlava – Příští jízdní řády, podle nichž budou cestovat lidé napříč Vysočinou od letošního prosince, by mohly vypadat lépe než ty aktuální. Definitivní podobu získají sice jízdní řády teprve v nadcházejících měsících, ale rodící se podoba regionální veřejné dopravy vypadá slibně.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na druhé straně se v návrzích, nad nimiž se právě v těchto týdnech starostové měst a obcí scházejí, už objevily i chyby.

Konečná podoba jízdních řádů pro příští rok bude známa v srpnu. Do té doby budou mít tvůrci čas zapracovat do konečného znění připomínky, případně se k podnětům ještě vrátit.

Starosta Lukavce na Pelhřimovsku František Pinkas (KDU-ČSL) se v půlce února zúčastnil schůzky k připravované organizaci regionál-ní autobusové dopravy a do městyse, v jehož čele stojí, se mohl vracet spokojen. „Ze schůzky jsem si odnesl zjištění, že se dopravní obslužnost pro Lukavec i celý mikroregion výrazně vylepší," pochvaloval si Pinkas.

Pro podobu připravované dopravní obslužnosti je podle něho charakteristické, že se začala akceptovat i jiná než jen ryze ekonomická kritéria. „Na dopravní obslužnost se začíná pohlížet z jiného úhlu, než jak tomu bylo v předešlých letech," všiml si Pinkas.

Pro dopravní obsloužení Lukavce, a podobně je tomu ve většině mikroregionů Vysočiny, je důležitá promyšlená organizace regionální autobusové dopravy.

Zástupci Golčova Jeníkova, kteří absolvovali přípravné schůzky k autobusové dopravě v Chotěboři a v Havlíčkově Brodě, naopak úplně spokojeni nebyli. „V návrhu jízdních řádů by měl jezdit jeden autobus tak, že by děti přicházely do školy později, a jeden spoj by vypadl úplně. Samozřejmě že jsme k tomu měli připomínky a chceme zápis z jednání s tím, jak se tato věc bude řešit," poukázal naopak na negativní zkušenost starosta Golčova Jeníkova Vlastimil Marušák (nezávislý).

Ve středu se v Přibyslavi uskutečnila i první schůzka, která se zabývala příští podobou železniční regionální dopravy a s ní souvisejícím jízdním řádem.

Přibyslavské přípravné schůzky se zúčastnila také obchodní ředitelka Českých drah pro Kraj Vysočina Lenka Horáková. „Z mé osmileté zkušenosti to byla jedna z nejkonstruktivnějších koordinačních porad. Přestože na podrobnosti je ještě čas, už teď mohu říct, že nedojde k žádné redukci regionální železniční dopravy, tedy že nikde nebudou žádné vlaky zrušeny. Naopak na některých tratích dojde k rozšíření počtu spojů," přiblížila Horáková.

Na schůzce se projednávaly připomínky a doplňující návrhy zejména k podobě regionální železniční dopravy na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Zástupci už zmíněného Golčova Jeníkova na schůzce nebyli. „K podobě regionální železniční dopravy jsme připomínky neměli. Jednak nám vyhovuje a pak není pro město tak důležitá jako doprava autobusová," poznamenal starosta Marušák.

Příští týden se uskuteční podobné přípravné schůzky ještě v Jihlavě a v Okříškách. Teprve po nich bude jasné, jaké připomínky či požadavky starostů měst a obcí případně nebudou uspokojeny. „Já se mohu vyjadřovat k připomínkám, které označuji jako technické či technologické. V tomto směru žádná připomínka na schůzce nepadla," řekla Horáková.

Se starosty se nad přípravou nové podoby regionální železniční dopravy scháze-jí nejen zástupci Českých drah, v jejichž kompetenci je určit například čas, za jaký je souprava schopna tu kterou trať zvládnout, ale rovněž zástupci Správy železniční dopravní cesty.

Nyní je zřejmé, že dojde k posílení regionální železniční dopravy dokonce dříve než s novými jízdními řády. Přinejmenším jedna novinka začne platit už letos v červnu. „Bude zaveden nový vlak Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě, který pojede nejen v pracovních dnech, nově i v sobotu a v neděli. K této změně dojde od 11. června 2017," sdělila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Právě krajský úřad má při přípravě jízdních řádů klíčovou roli.

Už je rovněž známo, že od prosince, tedy v jízdním řádu vlaků 2017/2018, se chystá prodloužení trasy vlaku Os 5940 v pracovní dny až do Havlíčkova Brodu. Ten doteď končil ve Světlé nad Sázavou. V souladu se systémem Veřejné dopravy Vysočiny budou zavedeny nové osobní vlaky Žďár nad Sázavou – Velké Meziříčís jízdní dobou 31 minut. „Pokud jde o obslužnost oblastí Pelhřimovsko, Třebíčsko a Jihlavsko, budou schůzky dokončeny až příští týden, proto zatím nemám více informací," připomněla mluvčí Svatošová.

Zmíněný systém Veřejné dopravy Vysočina, něco na způsob integrovaných dopravních systémů, bude mezníkem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Na hejtmanství už vědí termín, kdy by měl být spuštěn. „Vše nasvědčuje tomu, že by to mohlo být v roce 2019," řekla Svatošová.