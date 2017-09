Návštěvníky zoo čeká noc s netopýry

Jihlava - Zájemci o tajemná zvířata mohou navštívit v sobotu 9. září do jihlavské zoologické zahrady.

Koná se tu totiž akce s názvem Netopýři den a noc. Kromě toho bude přes den připravený program ve spolupráci s Volavkami, což jsou mladí ochránci přírody z Třeboně. Denní akce začne v 10 hodin dopoledne a skončí ve tři odpoledne.



„Mladí ochránci si přichystali pro malé i velké návštěvníky nejrůznější hry a soutěže o netopýrech,“ uvedl mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč. Večerní program začne o půl sedmé v centru PodpoVRCH krátkou besedou s promítáním obrázků ze života netopýrů a kaloňů pod vedením právě Martina Maláče. „Po skončení přednášky bude následovat ukázka živých druhů netopýrů, pozorování jejich lovu a sledování netopýrů pomoci ultrazvukového detektoru v noční zoo,“ dodal mluvčí.

Návštěvníci akce budou mít možnost podívat se i do expozice kaloňů v africké vesnici Matongo při denním režimu. Vstup pro účastníky bude bočním vchodem do vzdělávacího centra PodpoVRCH vedle hlavního vstupu do zoo.