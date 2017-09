Ne každý umí nést na krku pugét květin, říká šperkařka z Nové Říše

Nová Říše - Něha, křehkost, krása, dokonalost. Přesně tato slova se vám vybaví, když uvidíte originální šperky z dílny Jitky Baďurové z Nové Říše. Před několika lety se doslova zamilovala do vinutých perel.

Od té doby vytvořila stovky skleněných květinek, lístečků, lesního ovoce i drobných barevných korálků. Její náhrdelníky, náušnice nebo náramky si našly své věrné obdivovatelky, které se ke šperkařce z Nové Říše moc rády vracejí.

Jak vás napadlo, vytvářet zrovna tyto šperky?

Hledala jsem něco, co se u nás nevidí. Chtěla jsem vytvářet netradiční věci, které se mi budou líbit, budou mě bavit a budu je dělat podle mých nápadů. Vinuté perly to všechno splňovaly.



Bylo těžké naučit se techniku výroby šperků? Jedná se o starou techniku?

Technik jsou celkově desítky, možná stovky. Naučit se základní techniky lampworku zabere několik měsíců. Každá další technika vyžaduje několik měsíců zkoušení. Technik je tolik, že mi jeden život na jejich zvládnutí nebude stačit (úsměv). To mě baví, učit se stále nové věci, žasnout nad nějakým korálkem, přijít na to, jak ho udělat, a nakonec zvítězit! U nás se zřejmě začaly předchůdce dnešních korálků vyrábět někdy kolem 12. století, a zřejmě to bylo na Šumavě. Používaly se do růženců, říkalo se jim páteříky.



Co bylo nejtěžší, když jste s tím vším začala?

Nejtěžší bylo to nevzdat, když mi ty první týdny nešly vyrobit ani pravidelné kuličky.



Můžete prosím ve zkratce popsat základní postup práce?

Nad sklářským plamenem, který dosahuje teploty až 1 200 stupňů Celsia, se taví barevné skleněné tyče. Navíjí se na nerezové dráty, namočené do separační hmoty. Korálky se různě dekorují, ty složitější můžou mít i dvacet vrstev. Vinutá perla pak putuje do chladící pece, kde je řízeně chlazena. A pak do šperků, nebo rovnou k zákaznici.



Co potřebuje člověk, který se chce takové titěrné práci věnovat?

Rozhodně potřebujete nekonečnou dávku trpělivosti. Zručnost je samozřejmostí. Dále to vyžaduje fantazii. A především lásku k této práci.

Jaké materiály používáte?

Používám skla italská, česká, německá a americká. Dále stříbro, zlato. Do korálků lze zakomponovat i měď, zirkony…



Co všechno v současné době vyrábíte?

Momentálně se mírně odkláním od výroby květin a šperků z nich a posunuji se dál k technicky složitějším perlám s murriny. To jsou květy nebo tvary, které se vkládají do perel už předvyrobené. Právě výrobě murriny věnuji v poslední době nejvíce svého času.



Kde čerpáte inspiraci?

Inspiruji se všude kolem, hledám v přírodě, na internetu. Například barevné palety podzimu mě uvádějí do vytržení.



Mají lidé o vaše šperky zájem? Přece jen je to něco, co si lidé mohou odpustit.

Moje šperky jsou myslím oblíbené, samozřejmě ale ne u každého. Je to velmi specifická záležitost, ne každý umí nést na krku pugét květin. Mám své zákaznice, které se ke mně stále vracejí.

Věnujete se ještě nějaké jiné výtvarné, případně umělecké činnosti?

Taky trošku maluji. Mám ráda akvarel, zkouším suchý pastel. O umění tu ale nemůže být vůbec řeč.



Nebo máte nějaký nesplněný sen, něco, čemu byste se chtěla věnovat?

Je to možná divné, ale nemám další sny. Moje práce mě naplňuje. Přeju si, abych se jí mohla dál věnovat, učit se, být v ní dobrá. To je všechno.