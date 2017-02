Ne všechny studijní obory bude vysoká škola otevírat každoročně

Jihlava – Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) v příštím akademickém roce neotevře dva studijní obory.

Jedná se o bakalářský obor Počítačové systémy a dále o magisterský obor Komunitní péče v porodní asistenci. Podle VŠPJ bude o otevření některých studijních oborů rozhodovat především zájem zaměstnavatelů.

„Obor Komunitní péče v porodní asistenci uzavřen nebyl. Bude nadále vyučován, nicméně nebylo vyhlášeno přijímací řízení. Stávající studenti samozřejmě budou nadále pokračovat ve studiu a s vypsáním přijímacího řízení do budoucna opět počítáme," vysvětlil mluvčí školy Tomáš Obruba.

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci VŠPJ nově otevřela tento akademický rok. Nastoupilo do něj deset studujících, nyní jich studuje devět. Podle vyjádření mluvčího školy je tento obor vysoce specializovaný a snahou VŠPJ je, aby absolventi našli na trhu práce snadno uplatnění. Škola jich proto nechce produkovat příliš mnoho. „Nechceme, aby byla narušena rovnováha mezi počtem míst, zájmem studentů a počtem absolventů, která by mohla snížit i jejich uplatnitelnost. Očekáváme, že by tento obor mohl být opět otevřen v následujícím roce," uvedl Obruba.

Bakalářský studijní obor Počítačové systémy, který se na VŠPJ vyučuje už několik let, čeká restrukturalizace. „Bude více profilován na elektroniku a automatizaci," řekl Obruba. Zatím však není zřejmé, kdy na něj škola znovu vyhlásí přijímací řízení.

Minulý rok VŠPJ otevřela také další nový studijní technický obor Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Vloni se do studia tohoto oboru zapsalo pětačtyřicet zájemců, nyní jej studuje osmatřicet lidí. „Rád bych zmínil, že se nejedná pouze o muže, jak se mnozí domnívají," podotkl mluvčí školy.

Uchazeče do bakalářského oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi škola přijímala bez přijímacích zkoušek a letos tomu bude stejně. Zástupci školy předpokládají, že o obor bude podobný zájem jako loni. Podávání přihlášek ke studiu již bylo zahájeno. Obor chce škola výhledově nabídnout také v kombinované formě studia, zatím je možné se hlásit pouze na prezenční formu studia.

Součástí studia zmíněného technického oboru bude i praxe studentů ve firmách v Jihlavě. VŠPJ bude spolupracovat například s firmami Bosch Diesel a Automotive Lighting, na jejichž poptávku obor otevřela.

„Praxe ve firmách je předmětem vyšších ročníků. Je důležité, aby studenti nejdříve získali teoretické základy," odpověděl Obruba na otázku, zda již studenti prvního ročníku aplikované techniky začali s firmami spolupracovat.

VŠPJ má asi 2 200 studujících a jejich počet by měl zůstat podobný i v příštím akademickém roce. Do provozu bude uvedena nová laboratoř experimentálních měření a fasády školních budov mají projít opravou.

