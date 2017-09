Nebezpečný špás. Přeťaté lano na sjezdovce v Jihlavě

Jihlava – Neznámý pachatel přeťal před několika dny lano lyžařského vleku na jihlavské sjezdovce Šacberk.

„Vypadá to tak, že lano někdo naříznul, pod vlastní váhou pak prasklo,“ popsal možný průběh dosud neobjasněné události náměstek primátora pro správu městských realit Radek Popelka.



Podle záznamů z bezpečnostních kamer ten, kdo se do dělení lana pustil, buď dobře věděl, co dělá, nebo měl obrovské štěstí. „Lano vleku je hodně napnuté, po prasknutí se vymrštilo a odletělo do velké dálky. Pokud by jeho konec někoho zasáhl, následky by byly tragické,“ usuzuje provozovatel městské sjezdovky Pavel Havlíček. Jakkoliv se vždy před sezónou i v průběhu sezóny provádí kontrola vleku, nikdo z vedení města ani z řad provozovatele nechce domýšlet, co se mohlo stát, kdyby k prasknutí naříznutého lana došlo v době plného provozu sjezdovky.

Jestli jde o dílo sběrače kovu nebo vandala, který chtěl uškodit provozu sjezdovky, není jasné. „Vlek patří městu, které také bude muset uhradit opravu. Účet bude minimálně v řádech desítek tisíc korun,“ uvedl Radek Popelka. Oprava by se měla stihnout do začátku lyžařské sezóny.



Událost vyšetřuje Policie ČR pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci. Pachatel si za to může posedět za mřížemi až jeden rok.