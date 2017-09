Nechte nám růžový most, žádají lidé

Luka nad Jihlavou – Na začátku stál vandalismus třiadvacetiletého mladíka, který před měsícem natřel železniční viadukt v Lukách nad Jihlavou na růžovou barvu. Nyní je z mostu předmět petice, ve které lidé žádají, aby most růžový zůstal.

Železniční most v Lukách nad Jihlavou budí zájem i pobavení.Foto: archiv Petice24.com

Většina z těch, kteří se už podepsali, tvrdí, že jim pohled na barevný viadukt zlepší náladu, přiláká turisty a v neposlední řadě plní i bezpečností hledisko. Vlastník železničního mostu, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) však nadšení místních nesdílí a celou věc nechce bagatelizovat.



Petici zatím na stránkách www.petice24.com podepsalo něco málo přes sto lidí. Martin Pekárek z Luk nad Jihlavou tvrdí, že si na růžový most zvykl. „Vůbec mi to nevadí. Je to navíc dobře viditelné pro nákladní automobily,“ vyjádřil se petičník. „Projíždění pod mostem dostalo nový rozměr. V člověku probudí pozitivní emoce, což všichni v 21. století chceme. Prosíme majitele mostu, ať řeči o vrácení do původního stavu prohlásí za vtip,“ vyzvala SŽDC další z podepsaných, Martina Krhánková z Vyskytné nad Jihlavou.



SŽDC ovšem tvrdí, že železniční most není umělecké dílo, ale je součástí železniční infrastruktury. „Na svém dřívějším postoji trváme. Vzhledem k tomu, že se ze zákona musíme o svěřený státní majetek starat s péčí řádného hospodáře, jinou možnost ani nemáme,“ uvedl Marek Illiáš z tiskového oddělení SŽDC.

Vandal, který tedy most na růžovo začátkem srpna natřel, ho nyní musí vrátit do původního stavu. V krajním případě dokonce pachateli hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok. „Částka za způsobenou škodu byla vyčíslena odbornou společností na necelých 55 tisíc korun. S pachatelem už jsme sepsali smlouvu, že nátěr odstraní do šedesáti dnů,“ dodal závěrem Illiáš.



Přání několika desítek lidí podepsaných pod petici tak zůstane nevyslyšeno. Mají proto posledních několik týdnů, aby se růžovým mostem ještě pokochali.